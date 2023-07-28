Ангола выразила желание покупать у России грузовики «КамАЗ», а более в долгосрочной перспективе — и запустить у себя их собственное производство. Об этом 28 июля сообщил министр экономики и планирования республики Марио Аугусто Гаэтано Жао.

Он отметил, что Луанда хотела бы закупить «максимально возможное количество» машин, так как в стране запущена «зеленая революция» и грузовики помогли бы преодолеть сложные логистические проблемы.

«В долгосрочной перспективе мы хотели бы создать сферу бизнеса, которая позволила бы собирать и создавать эти грузовики в нашей стране», — сказал Жао на полях форума Россия – Африка.

По его словам, «КамАЗы» достаточно известны в Анголе и используются как в вооруженных силах, так и в гражданских целях и имели особенное значение в 1980-х, 1990-х и нулевых годах.

Также он добавил, что Ангола по итогам общения с представителями российской компании «ФосАгро» рассматривает возможность строительства у себя завода по производству удобрений. Кроме того, страна надеется на участие в открытом конкурсе международных, в том числе российских компаний, на получение лицензий на разработку нефтяных месторождений.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Как сообщил корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов, в первый день встречи на высшем уровне гостям показали новую российскую технику, в которой очень нуждается Африка. Среди нее — комбайны «Ростсельмаша», пассажирские автобусы, грузовые тягачи и даже мобильные медицинские лаборатории. Таким образом, у всех появится возможность найти новых партнеров.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов 27 июля на форуме Россия – Африка сообщил, что компания планирует возобновить производство Lada на заводе Al Amal в Египте. 20 июля Соколов говорил, что АвтоВАЗ может начать поставки Lada в Эфиопию. Он отметил, что автозавод активно ведет переговоры с Эфиопией по организации экспорта и сборке данной автомобильной модели.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите отметил, что в 2022 году товарооборот России со странами Африки составил около $18 млрд. Он подчеркнул, что свыше половины поставок России в Африку составляют машины и оборудование, продукты химической промышленности и продовольствие.