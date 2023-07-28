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Специалисты РФ исследовали уже шесть типов захваченной в ходе СВО техники Запада

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Фото: Global Look Press/Nicolas Armer
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Российские специалисты исследовали уже шесть типов западных машин, которые удалось захватить российским военным в ходе спецоперации по защите Донбасса. Как сообщили 28 июля в холдинге «Высокоточные комплексы», среди них — военная техника из Германии, США и Франции.

«Сотрудники «Курганмашзавода» изучают западную технику, находят слабые места и сильные стороны. На текущий момент удалось исследовать шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США», — отмечено в Telegram-канале научно-производственного объединения.

Там также уточнили, что специалисты не нашли ничего особенно жизнеутверждающего, «но лишним не будет».

В холдинге подчеркнули, что нынешним летом российские военнослужащие в зоне спецоперации, «бьют, сжигают и трофеят западную технику», проявляя мужество и героизм.

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Ранее 28 июля глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные в Запорожской области захватили французский колесный танк AMX-10RC, он практически в идеальном состоянии, без повреждений. Трофей будет передан российским специалистам военной промышленности для изучения, указал он.

13 июля Рогов рассказал, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ захватили абсолютно целую американскую боевую машину пехоты (БМП) «Брэдли» на линии фронта в Запорожской области. Боевую технику удалось забрать у противника подразделению «Керчь» 42-й дивизии 58-й армии.

До этого, 13 июня, сообщалось, что военные подразделений группировки «Восток» российских войск захватили в бою на запорожском направлении западную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ): немецкие танки Leopard и американские БМП «Брэдли». Минобороны РФ разместило кадры с трофейной техникой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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