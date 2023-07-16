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Путин положительно оценил ход СВО и раскрыл судьбу трофейной техники

Как Россия ответит на применение кассетных боеприпасов
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Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин
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Украинской армии не удалось добиться успеха в своем контрнаступлении, заявил 16 июля президент России Владимир Путин. Он добавил, что российские специалисты планируют изучать трофейную западную технику. Также Путин впервые прокомментировал отправку Украине кассетных боеприпасов и рассказал, почему европейские политики так зависят от США.

О чем заявил Путин

Президент России в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» высоко оценил результаты действий российской армии в ходе специальной военной операции. Он отметил, что войска ведут себя «героически», а на некоторых участках линии боевого соприкосновения переходят в контрнаступление. «Все попытки противника прорвать нашу оборону, а это задача в том числе с использованием стратегических резервов, не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет», — подчеркнул Путин. При этом он отказался публично говорить о дальнейших задачах военных.

Подтверждением успехов российской армии стал захват образцов западной военной техники. Так, список трофеев на днях пополнила боевая машина пехоты Bradley, переданная ВСУ американской стороной. Российский президент сообщил, что западная техника станет предметом для изучения отечественных специалистов. «Есть такое выражение как «обратный инжиниринг». <…> Противник производит современную технику. И если есть возможность заглянуть во внутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, почему нет», — объяснил президент. При этом он подчеркнул, что у России также есть эффективные образцы современной военной техники и привел в пример танк Т-90 «Прорыв».

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Также, президент впервые прокомментировал поставки Украине кассетных боеприпасов. 13 июля США заявили, что уже отправили Киеву первую партию. Владимир Путин назвал действия США «преступлением», отметив, что американцы пошли на этот шаг «не от хорошей жизни», а из-за дефицита боеприпасов. «Напомню, что украинская армия тратит за сутки боевых действий до 5-6 тысяч снарядов 155 калибра, а США производят 15 тысяч в месяц. У них не хватает, и в Европе уже не хватает, но не нашли ничего лучше, как предложить использование кассетных боеприпасов», — указал Путин.

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Президент также подчеркнул, что у России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов, и Москва в случае необходимости готова их использовать. «Мы до сих пор этого не делали <…> Но конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — предупредил российский лидер.

В целом, по мнению Путина, европейские политики слишком зависимы от США. Он даже пошутил, что они повесятся, если американцы им прикажут, и единственное, что они смогут, лишь попросить разрешение сделать это на веревках национального производства. «Но американцы и от этого столь крупного заказа для своей текстильной промышленности вряд ли откажутся», — подытожил Путин.

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