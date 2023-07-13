Рогов рассказал о захвате БМП «Брэдли» российскими бойцами

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ захватили целую американскую боевую машину пехоты (БМП) «Брэдли» на линии фронта в Запорожской области, рассказал 13 июля РИА «Новости» глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Речь идет как раз о линии фронта в Запорожской области. Захватили целую вражескую боевую технику ребята из подразделения «Керчь» 42-й дивизии 58-й армии», — поделился Рогов.

Ранее в соцсетях распространялось видео, на котором российские военные из отряда «Керчь» позируют на фоне первой абсолютно целой БМП «Брэдли».

Месяц назад военные подразделений группировки «Восток» российских войск захватили в бою на запорожском направлении западную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ): немецкие танки Leopard и американские БМП «Брэдли». Ведомство разместило кадры с трофейной техникой.



Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.