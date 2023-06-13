ВС РФ захватили немецкие танки Leopard на запорожском направлении

Военные подразделений группировки «Восток» российских войск захватили в бою на запорожском направлении западную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 13 июня, сообщило Минобороны РФ.

Также ведомство разместило кадры с трофейной техникой.

«Вся захваченная техника западного производства: немецкие танки Leopard и БМП (боевые машины пехоты — Ред.) Bradley производства США», — говорится в Telegram-канале министерства.

В ведомстве отметили, что у некоторых единиц техники работал двигатель, что «говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей».

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