ВС РФ захватили немецкие танки Leopard на запорожском направлении
Военные подразделений группировки «Восток» российских войск захватили в бою на запорожском направлении западную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 13 июня, сообщило Минобороны РФ.
Также ведомство разместило кадры с трофейной техникой.
«Вся захваченная техника западного производства: немецкие танки Leopard и БМП (боевые машины пехоты — Ред.) Bradley производства США», — говорится в Telegram-канале министерства.
В ведомстве отметили, что у некоторых единиц техники работал двигатель, что «говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей».
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