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CNN сообщил о потере украинской армией 15% полученных бронемашин Bradley

CNN: ВСУ лишились 15% бронемашин Bradley, которые Вашингтон передал Киеву
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Фото: Global Look Press/dpa/Nicolas Armer
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились 15% от всех поставленных США бронемашин Bradley. Об этом 12 июня сообщил телеканал CNN, сославшись на данные нидерландского портала Oryx.

«Шестнадцать американских боевых машин пехоты Bradley, уничтоженных, поврежденных и брошенных в последние дни, составляют почти 15% от 109, которые Вашингтон передал Киеву», — говорится в публикации.

Согласно информации Oryx, украинские боевики потеряли как минимум 3600 единиц боевой техники с февраля прошлого года.

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Накануне военкор «Известий» сообщил о блокировке российскими военнослужащими попытки ВСУ атаковать на луганском направлении. ВС России ликвидировали колонну бронетехники противника в районе Белогоровки.

ВСУ попытались атаковать российские позиции на данном направлении сразу с двух сторон — на Кременном и Белогоровском флангах. На видеокадрах, снятых с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), видно, что попытка ВСУ была успешно пресечена.

В ночь на 12 июня ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ. Все назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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