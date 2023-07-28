Совфед одобрил закон о возвращении серебряных медалей в школы

Члены Совета Федерации на пленарном заседании в пятницу, 28 июля, одобрили закон о возвращении серебряных медалей в школы.

Теперь выпускникам 11-х классов, закончившим школу с двумя оценками «хорошо» и остальными «отлично» в аттестате, будут вручать медаль «За особые успехи в учении» II степени, то есть серебряную медаль.

«Уже с нового учебного года лучшие школьники будут поощрены не только золотыми, но и серебряными медалями», — сообщила глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на заседании, трансляция которого велась на сайте Совфеда.

Закон также предусматривает переименование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Теперь он будет называться «Основы безопасности и защиты Родины».

Изменения вносятся в закон «Об образовании в Российской Федерации». Документ также предполагает обязательное привлечение школьников к общественно полезному труду.

Глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что закон «расширяет понятие воспитание в части формирования у детей трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам».

«Учеников можно привлекать к труду, не предусмотренному образовательной программой, соблюдая требования трудового законодательства», — сказала Гумерова.

В закон также вводится понятие профориентации для школьников. Предполагается, что занятия по профориентации помогут школьникам выбрать профессию.

Пункт о переименовании ОБЖ вступит в силу с 1 сентября 2024 года, остальные — со дня официального опубликования.

Госдума одобрила во II чтении введение серебряных медалей для выпускников 20 июля. Авторами инициативы выступила группа сенаторов и депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Месяцем ранее министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что серебряная медаль при поступлении в вузы будет давать от двух до трех дополнительных баллов.

В 2013 году Министерство образования и науки России решило отказаться от традиции вручения золотых и серебряных медалей лучшим выпускникам школ. Вместо наград предполагалось выдавать аттестаты с отличием тем, кто успешно сдал государственную итоговую аттестацию и имел пятерки по всем предметам.

Однако в 2014 году Минобразования вновь вернулось к практике выдачи почетных знаков отличия, утвердив награду «За особые успехи в учении». Условия для получения новой медали и аттестата с отличием совпадали, при этом серебряная медаль не вручается на федеральном уровне с 2014 года.