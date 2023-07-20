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Госдума одобрила во II чтении введение серебряных медалей для выпускников

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Госдума проголосовала за принятие во втором чтении поправки о введении серебряных медалей для выпускников школ. Решение было принято на пленарном заседании в четверг, 20 июля. Его трансляция велась на сайте нижней палаты.

Выпускникам 11-х классов, закончившим школу с двумя оценками «хорошо» и остальными «отлично» в аттестате, будут вручать медаль «За особые успехи в учении» II степени, то есть серебряную медаль.

Данная поправка была внесена ко второму чтению законопроекта об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Законопроект также предлагает скорректировать понятие «воспитание», дополнив его составляющей, которая будет направлена на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.

Авторами инициативы выступила группа сенаторов и депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

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Как 21 июня объяснил министр просвещения Сергей Кравцов, серебряная медаль при поступлении в вузы будет давать от двух до трех дополнительных баллов.

В 2013 году Министерство образования и науки России решило отказаться от традиции вручения золотых и серебряных медалей лучшим выпускникам школ. Вместо наград предполагалось выдавать аттестаты с отличием тем, кто успешно сдал государственную итоговую аттестацию и имел пятерки по всем предметам.

Однако в 2014 году Минобразования вновь вернулось к практике выдачи почетных знаков отличия, утвердив награду «За особые успехи в учении». Условия для получения новой медали и аттестата с отличием совпадали, при этом серебряная медаль не вручается на федеральном уровне с 2014 года.

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