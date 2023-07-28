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Эксперт объяснил цель списания долгов странам Африки со стороны России

Воробьев о списании долгов Африке: РФ выгоднее иметь союзников, чем должников
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Фото: Global Look Press/Andy Dean
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В стратегическом плане России гораздо выгоднее получить союзников, чем должников. Об этом 28 июля «Известиям» заявил член Генсовета «Деловой России» Олег Воробьев.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка сообщил о списании африканским странам долгов на общую сумму около $23 млрд.

«Геополитическая обстановка способствует притяжению африканских государств к российской концепции многополярности мира. Разумеется, «деньги есть деньги», но в стратегическом плане нам гораздо выгоднее получить союзника, чем должника», — отметил Воробьев.

К примеру, Нигерия — основной поставщик урана для Франции. Изменение курса диалога между странами позволит России заручиться поддержкой стратегических партнеров, объяснил специалист.

«Предоставление бесплатного зерна, прощение госдолгов открывает нашей стране международные рынки, которые Запад предпочитает нивелировать в общегосударственных повестках. Россия располагает достаточными ресурсами, чтобы новые африканские союзники принесли в краткосрочной и дальней перспективах преимущества на мировой арене, и мы в состоянии отказаться от валютных вливаний взамен дружеским взаимоотношениям», — сказал он.

Воробьев добавил, что Россия давно доказала отсутствие колониального подхода к африканским государствам, она придерживается принципа равенства и независимости.

«Отношения с Западом сегодня представляют смесь агрессии и попыток доминирования над Россией. Но текущий саммит в очередной раз показал, что на США мир не замкнулся», — заключил эксперт.

«Нам нужен надежный друг. Надеюсь, Россия им станет»
О чем говорят участники саммита в Санкт-Петербурге

Накануне Путин заявил, что в ближайшие три-четыре месяца Россия будет готова предоставить некоторым странам Африки по 25–50 тыс. т зерна. Среди стран, куда будет направлено зерно, российский лидер назвал Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Мали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею. Путин добавил, что Россия является ответственным поставщиком сельхозпродукции в мире, а те, кто говорит, что это не так, извращают факты.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

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