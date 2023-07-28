Новые возможности сотрудничества в сфере креативных индустрий обсудили участники на форуме Россия-Африка

27 июля 2023 года на Экономическом и гуманитарном форуме Россия-Африка в Санкт-Петербурге социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум провёл сессию «Креативизация экономики: развитие культурных проектов и брендов», участники которой обсудили новые возможности сотрудничества, развития культуры и искусства, расширения культурных связей и реализации совместных творческих проектов России и стран Африки в сфере креативных индустрий. Особое внимание было уделено культурной самобытности народов и её потенциалу по формированию конкурентных преимуществ и достижению целей социально-экономического развития.

Модерировал сессию директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. На сессии выступили генеральный директор Национальной театральной труппы Даниэля Сорано Усман Барро Дионе, ректор Российского института театрального искусства – ГИТИС Григорий Заславский, заместитель генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг», управляющий директор ООО «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Тинатин Канделаки, губернатор Ханты‑Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, президент, главный экономист Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк), директор по исследованиям и международному сотрудничеству Ипполит Фофак, статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная, генеральный директор Государственного музея искусства народов Востока Александр Седов, директор центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Екатерина Черкес-заде. В дискуссии приняли участие директор Российского этнографического музея Юлия Купина, кандидат наук по культурологии Стелла Лондаджим Нгониам, врио генерального директора АО «Роскино» Екатерина Наумова, генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова.

«Сфера творческих индустрий предоставляет широкие возможности по сближению и взаимообогащению национальных культур в рамках развивающегося сотрудничества России с Африкой, которое выходит на новый уровень. Обмен знаниями и опытом, налаживание эффективных партнерств в этом перспективном направлении экономического взаимодействия будет способствовать успешному воплощению совместных проектов», - отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Генеральный директор Национальной театральной труппы Даниэля Сорано Эль Хаджи Усман Барро Дионе подчеркнул: «Сенегал стал кандидатом на участие в международном фестивале кинодебютов «Дух огня», так как страна заинтересована в производстве фильмов, предлагающих узнать африканскую культуру. Для поддержки культурных индустрий, позволяющих продемонстрировать разнообразие культур, создаются фонды государственной поддержи. 1,3 млрд жителей континента обладают широким многообразием национальных традиций, и это дает неисчерпаемые возможности развития и взаимообогащения культур африканских стран и народов России».

«На международном фестивале кинодебютов «Дух огня» в этом году гостем была Индия. Мы ждём на фестивале наших друзей из Африки. Мы заинтересованы в партнёрстве и развитии отношений во всех направлениях творческой деятельности, которые относятся к креативным индустриям. Югру объединяет с Африкой один из важных приоритетов – сохранение и развитие традиций и знаний самобытных народов, богатых культурным наследием. У креативных индустрий Югры свой образ и голос. В сотрудничестве со странами Африки нам важно разрабатывать такую совместную деятельность, продукты которой будут конкурентны», - отметила губернатор Ханты‑Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова.

«Для нас важно продолжать налаживать мосты в культуре в качестве фундамента экономического развития. Мы видим культуру как средство интеграции и хотим подчеркнуть важность этого аспекта на международном уровне. Афрэксимбанк может предложить хорошие возможности вхождения в африканские креативные индустрии, возможности развития и инвестирование с хорошей отдачей», - сообщил главный экономист Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк), директор по исследованиям и международному сотрудничеству Фофак Лекеулем Ипполит Пьер.

«Африканские коллеги являются нашими постоянными, доверительными и очень надёжными партнёрами. Я уверена, что континент с населением 1,5 млрд человек будет с удовольствием смотреть наш совместно произведённый контент. Для этого надо создавать мультикультурный контент. Нужно договариваться о льготных условиях и создании хабов для съёмок. Мы готовы развивать взаимодействие на более широкой основе, строя не только отдельно взятое реалити, а полноценные отношения в рамках кино и телеиндустрии», - подчеркнула заместитель генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг», управляющий директор ООО «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Тинатин Канделаки.

Организатор второго Саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка – Фонд Росконгресс.