Трое пострадавших при крушении вертолета Ми-8 находятся в реанимации

Трое пострадавших при крушении вертолета Ми-8, который потерпел крушение в республике Алтай, находятся в реанимации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Михаила Максимова.

«Все семь человек, доставленных в Горно-Алтайск после авиационного происшествия с вертолетом Ми-8, находятся в республиканской больнице. Четыре человека — в отделении травматологии и ортопедии. Еще трое находятся в реанимации, одна из них — в крайне тяжелом состоянии», — рассказал Максимов о состоянии пострадавших.

По данным врачей на утро, резких ухудшений здоровья у пострадавших нет, передает «Газета.ру».

При падении вертолета Ми-8 в Республике Алтай 27 июля погибли шесть человек, десять пострадали. Вертолет принадлежал авиакомпании «Алтай авиа». На борту воздушного судна находились 16 человек — экипаж и группа туристов.

Сотрудник туристической базы «Байра», находящейся поблизости от места крушения Ми-8, стал очевидцем катастрофы.

В тот же день сестра командира экипажа рассказала «Известиям» о загруженном графике мужчины. «Работал две недели без продыху. То один вертолет, то другой вертолет», — отметила женщина.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения вертолета. Обстоятельства катастрофы выясняются.