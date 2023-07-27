Реклама
Прямой эфир
Мир
Гутерриш заверил в продолжении контактов со сторонами зерновой сделки
Общество
Москва в пятый раз стала лидером в индексе цифровизации «IQ городов»
Экономика
Аудитор СП Орлова назвала самые важные сферы сотрудничества РФ и Африки
Мир
Глава МИД Гамбии выступил за сотрудничество между странами
Армия
Гаубица Д-20 ВС РФ поразила огневую позицию и расчет беспилотников ВСУ
Общество
Сестра командира упавшего на Алтае вертолета Ми-8 рассказала о его загруженном графике
Мир
Африканский политолог объяснил необходимость сотрудничества РФ и Африки
Экономика
Аналитик допустила рост цены нефти Brent до $85–88 за баррель
Мир
Путин выступил за сотрудничество с Африкой в борьбе с терроризмом и экстремизмом
Спорт
Матыцин назвал правильной дисквалификацию украинской саблистки Харлан
Экономика
Цена нефти Brent превысила $84 за баррель впервые с 19 апреля
Культура
Вышли финальные серии третьего сезона «Ведьмака»
Общество
Путин наградил журналистов «Известий» и «РИА Новости» орденами Мужества

Сестра командира упавшего на Алтае вертолета Ми-8 рассказала о его загруженном графике

0
Фото: vk.com/amic_ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Светлана, сестра Вячеслава Демихова — командира экипажа вертолета Ми-8, который потерпел крушение 27 июля в Республике Алтай, рассказала «Известиям» о загруженном графике мужчины.

«Работал две недели без продыху. То один вертолет, то другой вертолет. Он работал там, как положено. Это его рабочий режим. Единственное, что, конечно, наплыв туристов большой, отдыхать особо некогда. И что на самом деле там случилось, я не могу сказать», — уточнила сестра пилота.

Она отметила, что ее брат был уставшим, судя по их видеозвонку. Например, пару дней назад он провел пять рейсов на таком вертолете. Женщина добавила, что график работы назначает его начальство, а командир его соблюдает.

«Всё узнала из новостей. Два дня назад мы по видеозвонку вечером перезвонились, и всё. Да, он был весь измотан, говорит: «В течение дня было пять рейсов», на таком вертолете. Дело в том, что там ведь не только туристы, у него круг обязанностей гораздо больше, то есть это руководство куда его поставит, он же не сам выбирает. Куда в график поставят — там и работа», — рассказала Светлана.

«Разбился о скалы»: самолет с 22 пассажирами потерпел крушение на Камчатке
Обломки воздушного судна нашли в прибрежной зоне

О крушении вертолета с последующим возгоранием стало известно ранее в этот день. Ми-8 принадлежит авиакомпании «Алтай авиа». По данным МЧС, при посадке в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района воздушное судно задело электрические провода, в результате чего упало и загорелось.

На борту находились 16 человек — три члена экипажа и группа туристов. В результате крушения вертолета погибли четыре человека, десять пострадали, двум медицинская помощь не потребовалась. Ранее сообщалось о смерти шести пассажиров, однако позже было установлено, что двое самостоятельно покинули борт Ми-8 и направились в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

В экстренных службах сообщали, что пострадавших направят вертолетом в Барнаул для оказания медицинской помощи.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023