Сестра командира упавшего на Алтае вертолета Ми-8 рассказала о его загруженном графике

Светлана, сестра Вячеслава Демихова — командира экипажа вертолета Ми-8, который потерпел крушение 27 июля в Республике Алтай, рассказала «Известиям» о загруженном графике мужчины.

«Работал две недели без продыху. То один вертолет, то другой вертолет. Он работал там, как положено. Это его рабочий режим. Единственное, что, конечно, наплыв туристов большой, отдыхать особо некогда. И что на самом деле там случилось, я не могу сказать», — уточнила сестра пилота.

Она отметила, что ее брат был уставшим, судя по их видеозвонку. Например, пару дней назад он провел пять рейсов на таком вертолете. Женщина добавила, что график работы назначает его начальство, а командир его соблюдает.

«Всё узнала из новостей. Два дня назад мы по видеозвонку вечером перезвонились, и всё. Да, он был весь измотан, говорит: «В течение дня было пять рейсов», на таком вертолете. Дело в том, что там ведь не только туристы, у него круг обязанностей гораздо больше, то есть это руководство куда его поставит, он же не сам выбирает. Куда в график поставят — там и работа», — рассказала Светлана.

О крушении вертолета с последующим возгоранием стало известно ранее в этот день. Ми-8 принадлежит авиакомпании «Алтай авиа». По данным МЧС, при посадке в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района воздушное судно задело электрические провода, в результате чего упало и загорелось.

На борту находились 16 человек — три члена экипажа и группа туристов. В результате крушения вертолета погибли четыре человека, десять пострадали, двум медицинская помощь не потребовалась. Ранее сообщалось о смерти шести пассажиров, однако позже было установлено, что двое самостоятельно покинули борт Ми-8 и направились в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

В экстренных службах сообщали, что пострадавших направят вертолетом в Барнаул для оказания медицинской помощи.