Очевидец крушения Ми-8 на Алтае рассказал об обстоятельствах катастрофы

Сотрудник туристической базы «Байра», которая находится поблизости от места крушения вертолета Ми-8 на Алтае, ставший очевидцем катастрофы, рассказал 27 июля «Известиям» о ее обстоятельствах.

По словам мужчины по имени Илья, вертолет перед падением ударился о столб.

«Он задел электрический столб, «десятка» по которому идет (Напряжение 10 кВ. — Ред.), после чего упал», — поделился очевидец.

Он также отметил, что рядом с местом крушения вертолета стоял еще один Ми-8, на котором были эвакуированы пострадавшие.

О крушении вертолета с последующим возгоранием стало известно ранее в этот день. Вертолет принадлежит авиакомпании «Алтай авиа». По данным МЧС, при посадке в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района Ми-8 задел электрические провода, в результате чего упал и загорелся.

Предварительно установлено, что в катастрофе погибли шесть человек. Еще восемь человек находятся в районной больнице. Всего на борту летели 16 человек, включая трех членов экипажа.

В пресс-службе главы республики Олега Хорохордина рассказали, что четверо пострадавших при падении Ми-8 находятся в тяжелом состоянии, еще четверо госпитализированы с травмами средней тяжести.