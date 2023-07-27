МАК начал расследование крушения вертолета Ми-8 на Алтае

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения вертолета Ми-8 авиакомпании «Алтай Авиа» на Алтае, сообщили в МАК 27 июля.

«В районе населенного пункта Тюнгура Республики Алтай произошло авиационное происшествие с вертолетом Ми-8Т RA-24474 ООО «Алтайавиа». По имеющейся информации, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Есть погибшие, воздушное судно уничтожено пожаром. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссия приступила к работе.

ЧП произошло ранее в этот день. Как уточнили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Алтай, по предварительным данным, при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Ми-8 задел электрические провода, рухнул, и произошло возгорание. Спасатели ликвидировали пожар.

По информации пресс-службы МЧС РФ, погибли четыре человека. Пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов рассказал, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, четверо госпитализированы с травмами средней тяжести. В «Алтай Авиа» сообщили «Известиям», что окажут помощь пострадавшим.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Обстоятельства инцидента устанавливаются.