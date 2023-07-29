Какая голь: зачем россияне раздеваются на публике

В СМИ появляются сообщения о случаях массового публичного раздевания жителей российских городов. Странная мода на эксгибиционизм пришла не сама по себе, считают специалисты. Правоведы указывают на предусмотренную в подобных случаях законом ответственность. Подробности — в материале «Известий».

Который наг

Несколько инцидентов с публичным раздеванием были зафиксированы в июле текущего года. Так, во время выступления юмориста в одном из столичных клубов несколько мужчин и женщин сначала нахамили комику, а потом синхронно разделись, шокировав сидевших рядом гостей площадки. Вскоре полиция задержала в столице другого молодого человека, который разгуливал голым и пытался в таком виде познакомиться с девушками. Ранее в июне тренировку по растяжке в чем мать родила устроила неизвестная девушка прямо у входа в ЦУМ.

По одной из версий, вдохновителями акций считают организаторов курсов личностного роста и «коучей» по отношениям. Называются даже имена, впрочем какого-либо официального расследования не проводилось, так как в действиях нарушителей не было усмотрено нарушения УК РФ. Администрация клуба, где случилось первое происшествие, полагает, что виновниками были так называемые пикаперы, которые обучают мужчин знакомиться с женщинами для интимной близости. Впрочем, судя по видео, в зале оголились и девушки.

Фото: соцсети

— Таких случаев всё больше, но пока они не приняли массовый характер, — рассказал «Известиям» директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. — Эти люди называют себя пикаперами. Они предлагают своим подопечным «раскрепощаться» и преодолевать страх перед знакомством с девушками таким своеобразным образом. Вероятно, не объясняя им, что такие действия незаконны.

Эксперт сомневается, что явление будет носить массовый характер и вряд ли найдет отклик в подростковой среде.

— Если такого рода поступок совершит девушка, то она рискует прослыть доступной, распущенной, ее будут обзывать. Такой же поступок со стороны молодого человека тоже вряд ли получит положительную оценку сверстников. Вопрос репутации в юном возрасте стоит очень остро, имя, как правило, дороже, чем сомнительная слава, — отметил собеседник.

Ударят по кошельку

В определенных случаев публичное «раскрепощение» может привести к проблемам с законом. Если человек обнажился в общественном месте (в заведениях общественного питания, транспорте, в метро, на концерте и так далее), это считается мелким хулиганством, квалифицируется по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ и влечет наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток, рассказал «Известиям» адвокат Константин Кудряшов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— Хотя это и не оговорено в законе, не наказуемо обнажение в специально предназначенных для этого общественных местах — в раздевалках фитнес-клубов и бассейнов, душевых предприятий, в банях и так далее, — добавил эксперт.

С 2019 года видеотрансляции с обнажением могут быть квалифицированы как распространение информации в интернете, которая оскорбляет общественную нравственность. В первый раз виновнику придется отвечать по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ, предусматривающей штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей; во второй — уже по ч. 4 этой же статьи (штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или арест до 15 суток); в третий раз по ч. 5 (штраф от 200 тыс. до 300 тыс. или арест до 15 суток).

— Но административная статья за трансляции обнажения в интернете фактически не применяется, в 2023 году за такие деяния в Москве было привлечено всего два человека, — говорит адвокат.

Присесть голышом

Константин Кудряшов обращает внимание, что многие случаи обнажения на улицах связаны с употреблением наркотических веществ. В этом случае виновным грозит и ответственность за употребление наркотиков по ст. 6.9 КоАП РФ (штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток).

Фото: соцсети Задержание обнаженного мужчины

К уголовной ответственности могут привлечь, если обнажение совершается на фоне или внутри культовых сооружений (церквей, мечетей и т.д.), что может быть квалифицировано как оскорбление чувств верующих (ч. 1, 2 ст. 148 УК РФ), говорит адвокат. Такие же последствия ждут человека, обнажившегося у воинских памятников, у вечного огня — это может быть оценено как их осквернение, объясняет Кудряшов.

— Участие обнаженных подростков в съемке таких видео может повлечь обвинение в использовании несовершеннолетних для изготовления и распространения порнографии (ст. 242.2 УК РФ, от 8 до 15 лет) , — предупреждает эксперт.

Не ради страсти, а ради славы

Публичное обнажение может быть продиктовано психической патологией либо желанием любым способом привлечь к себе внимание окружающих. Поэтому называть участников различных челленджей эксгибиционистами не вполне корректно, объяснил «Известиям» сексолог, психиатр Алексей Вилков.

— Эксгибиционизм — это довольно редкое психическое заболевание. Оно проявляется в желании человека (чаще всего — мужчины) обнажиться перед другими людьми ради сексуального удовлетворения. Такие люди действуют в одиночку — это сугубо индивидуальное явление. Подобное состояние требует медикаментозного лечения. Но эксгибиционисты редко становятся пациентами по своей воле и поэтому попадают в поле зрения врачей-психиатров не так уж часто , — рассказывает Вилков.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

А вот групповые акции и челленджи, по словам эксперта, привлекают людей с определенными особенностями характера, в числе которых демонстративность и низкий уровень морально-нравственных ценностей. Эти нарушители общественных норм могут быть психически здоровыми. Их цель — любыми способами привлечь внимание к себе для получения известности.

— В нашей культуре отношение к демонстративной наготе негативное. Но некоторые не признают общепринятые морально-нравственные ориентиры. Это может проявляться в обнажении там, где с точки зрения культуры и общества это неприемлемо, — говорит эксперт.

Алексей Вилков подчеркивает, что, в отличие от эксгибиционизма, обнажение в этом случае не говорит о каких-либо нарушениях в сексуальной сфере человека. Но для окружающих подобного рода эксперименты вредны , считает собеседник «Известий».

— Такое поведение обычно вызывает негативные эмоции, а иногда приводит к психологической травме, которая в будущем может потребовать коррекции — обращения к психологу или психотерапевту. В этом смысле в зоне риска находится дети и подростки. Подобные выходки могут негативно отразиться на формировании их сексуальной сферы, привести к невротизации, страхам, фобиям, — говорит Алексей Вилков.

Фото: РИА Новости/Ариэль Спорн

Врач предупреждает, что у детей в возрасте до 10 лет неадекватное поведение взрослого человека способно вызвать тревогу и страх. А у подростка может возникнуть психотравма, которая в будущем повлияет на развитие его собственной сексуальности. Также это чревато появлением разного рода проблем в отношениях с противоположным полом.

Родителям специалист рекомендует как можно быстрее увести ребенка от подобной сцены, отвлечь, не заостряя на ней внимания. А если потребуется, то объяснить, что подобные действия неадекватны и повторять их точно не стоит.

Нападение на границы

Публичное обнажение — это в первую очередь нарушение личных границ, говорит детский психолог Екатерина Маденко.

— Наша психика расценивает это как угрозу, нападение. Когда личные границы нарушают, нужно отойти на безопасное расстояние от раздетого или обнажающегося человека. Стоит осознавать, что он, возможно, имеет психические отклонения. По возможности, позвонить и сообщить в органы внутренних дел о происходящем. По возвращении домой нужно дать себе возможность прожить ситуацию, рассказав близкому или специалисту о произошедшем, — посоветовала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Психолог рекомендует рассказать детям о том, что нужно отходить от таких людей на безопасное расстояние и звонить родителям или в полицию.

— Лучший вариант — не реагировать и не проявлять сильных эмоций, а родителям — обратиться в полицию для разбора этой ситуации. Если ситуация повторяется, то лучше изменить привычный маршрут ребенка , — отметила Екатерина Маденко.

Если у ребенка наблюдаются сильные переживания даже после объяснений, следует обратится к психологу для коррекции посттравматического синдрома.