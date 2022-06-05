Играй, гормон: весной россияне купили средств для потенции на 1,9 млрд

За три весенних месяца 2022 года жители России потратили на препараты для повышения потенции 1,9 млрд рублей и купили свыше 2 млн упаковок, сообщили «Известиям» в национальной системе цифровой маркировки «Честный знак». Несмотря на то что один из крупных игроков рынка — компания «Эли Лилли» — заявила о приостановке поставок в Россию препарата «Сиалис», запасы средств для повышения потенции на складах и в рознице составляют 8,5 млн упаковок. Чаще всего подобные лекарства приобретали жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Возросший спрос врачи связывают с увеличением уровня стресса и постковидным синдромом.

Спрос есть, дефицита нет

Россияне за три весенних месяца потратили на препараты для повышения потенции 1,9 млрд рублей. Это на 360 млн рублей (22%) больше, чем за предшествовавшие им зимние месяцы. Об этом «Известиям» сообщили в национальной системе «Честный знак» (отслеживает оборот медицинских препаратов по обязательным QR-кодам на упаковке).

Спрос на препараты для повышения потенции с марта по май вырос на 14% в сравнении с периодом с декабря по февраль, подсчитали аналитики. При этом средняя цена на эти лекарства за год выросла на 10%.

Чаще всего препараты для решения этой проблемы приобретали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Сахалинской области, реже всего — Чечни, Ингушетии, Дагестана, Тывы и Карачаево-Черкесии, сообщили подсчитали в «Честном знаке».

Дефицита медикаментов для преодоления эректильной дисфункции аналитики не зафиксировали. В гражданском обороте на конец мая находились почти 8,5 млн упаковок таких средств. При этом за весну россияне купили чуть более 2 млн упаковок. По оценкам экспертов сервиса, имеющихся остатков хватит на удовлетворение спроса в течение 13 месяцев даже без новых поставок. При этом из крупных производителей подобных лекарств о приостановке поставок в Россию заявила лишь компания «Эли Лилли». Что, впрочем, не помешало ей напоследок нарастить отгрузки «Сиалиса» в Россию на 78% в марте 2022 года по сравнению с мартом 2021-го, следует из данных аналитической компании RNC Pharma.

Синдром и стресс

Повышение спроса на препараты для повышения потенции может быть связано с постковидным синдромом, сказал «Известиям» уролог и главный врач Клиники современной медицины Николай Захарченко.

— Многие переболели коронавирусом, после этого нарушается гормональный фон, поэтому и появляются проблемы с эректильной функцией. Это связано с истощением организма, ослаблением иммунной системы. После болезни люди хотят привести свое здоровье в порядок, — пояснил он.

Среди других причин, побуждавших мужчин чаще покупать средства для преодоления эректильной дисфункции, врачи назвали повышение общего уровня стресса.

— Общая стрессовая ситуация снижает выработку тестостерона. Кроме того, на этом фоне мужчины могут употреблять больше алкоголя, наркотиков, что снижает качество половой жизни. Покупая такие препараты, мужчины пытаются скрыть свою неустойчивость к стрессам, — объяснил заведующий отделением андрологии и урологии Клиники профессора Калиниченко Евгений Греков.

Когда возрастает уровень стресса, чаще случаются сексуальные неудачи, согласен врач-уролог, руководитель центра Антивозрастной медицины и качества жизни мужчин Андрей Герич.

— Чаще всего люди покупают средства для повышения потенции, когда начинаются сексуальные неудачи или когда они хотят обезопасить себя от возможного фиаско, — добавил он.

Специалисты также обратили внимание, что из-за проблем с потенцией к ним всё чаще стали обращаться именно молодые мужчины.

— Молодежь сегодня ведет малоподвижный образ жизни. Не идет на пользу здоровью и курение сигарет, различных вейпов. Многие употребляют пиво, а в пиве содержатся фитоэстрогены (соединения, которые способны имитировать эффекты женского гормона эстрогена. — «Известия»), а для мужчин это нехорошо, — отметил Николай Захарченко.

Сельдерей в помощь

Чтобы избежать проблем с потенцией, врачи советуют вести здоровый образ жизни и следить за своим питанием.

— Нужно больше употреблять в пищу свежих овощей и фруктов, в том числе сельдерея, потому что он оказывает благоприятное действие на половую систему. Можно также принимать биологически активные добавки к пище из различных трав, — рассказал Николай Захарченко.

Евгений Греков, в свою очередь, призвал мужчин высыпаться, отказаться от алкоголя в больших количествах и продуктов, содержащих много консервантов.

— Также важно следить за уровнем главного мужского полового гормона — тестостерона. Потому что он вызывает у мужчины спокойствие, уверенность в себе и в завтрашнем дне, поддерживает качество половой жизни, — заверил врач.

Играй, гормон Фото: Global Look Press/digifoodstock.com

Ранее врач-сексолог Евгений Кульгавчук посоветовал мужчинам выбирать в качестве источника белка нежирное мясо, индейку или говядину, а также перепелиные яйца — они имеют более высокую биологическую ценность, чем куриные.