Олимпийский чемпион Ракита назвал отсутствием культуры поведение украинки Харлан

Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Марк Ракита в беседе с «Известиями» назвал отсутствием культуры поведение украинской саблистки Ольги Харлан, которая отказалась пожимать руку российской спортсменке Анне Смирновой на чемпионате мира по фехтованию 27 июля.

«Это отсутствие элементарной культуры, с моей точки зрения. Я не беру политическую сторону вопроса, они (украинцы) на что-то обижены, но это их больная голова, она к нам никакого отношения не имеет», — прокомментировал он ситуацию.



По его словам, украинской спортсменке следовало отказаться встречаться, если ей не хотелось проводить этот поединок.



«Я это не воспринимаю как демонстрацию политическую. Просто это жлобство», — сказал спортсмен.



Ракита также выразил согласие с тем, что за подобное поведение следует дисквалифицировать спортсменов.

Ранее в этот день Харлан не пожала руку российской сопернице Смирновой после поединка 1/32 финала на соревнованиях в Милане. Украинка выиграла схватку со счетом 15:7, после чего выставила саблю вперед и не подпустила россиянку к себе, покинув затем дорожку.



Позже судья принял решение о дисквалификации украинки в личном турнире. В этот же день Харлан должна была встретиться в 1/16 финала с болгаркой Йоаной Илиевой. Однако поединок не состоялся, и представительница Болгарии автоматически прошла в 1/8 финала.



Согласно правилам Международной федерации фехтования (FIE), после схватки спортсмены должны обменяться рукопожатиями. Если один или оба фехтовальщика отказываются выполнять правила, поединок не будет считаться завершенным. В этом случае рефери может наказать виновных, вплоть до дисквалификации.