Заседание Совета Безопасности ООН по проблеме использования Киевом террористических методов пройдет 31 июля, написал 27 июля в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, проведение заседания запросила Россия.

«Украинская тема в СБ ООН в июле еще не исчерпана», — подчеркнул Полянский.

Он добавил, что использование Украиной террористических методов стало фактором, усугубляющим украинский кризис.

Заседание начнется в 10:00 по времени Нью-Йорка (17.00 мск).

Ранее, 22 июля, глава комитета Госдумы по международным делам и председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о «нейтрализации» Крымского моста, отметив, что тот признал государственный терроризм.

Политик обратил внимание на «молчаливое одобрение» со стороны представителей коллективного Запада.

Днем ранее украинский лидер выступил на форуме по безопасности в Аспенском институте. Он заявил, что Крымский мост является целью, которую необходимо нейтрализовать.

До этого, 19 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также указал, что Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в России.

17 июля Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На мосту погибли два жителя региона — семейная пара, их дочь госпитализировали.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.