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В ГД прокомментировали слова Зеленского о нейтрализации Крымского моста

Слуцкий о словах Зеленского про Крымский мост: он признал ответственность за гостерроризм
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Зайцев
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Глава комитета Госдумы по международным делам и председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий в субботу, 22 июля, прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о «нейтрализации» Крымского моста.

«Зеленский признал ответственность за государственный терроризм», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Кроме того, Слуцкий обратил внимание на «молчаливое одобрение» со стороны представителей коллективного Запада. По его словам, такая реакция поощряет Киев и подталкивает к новым радикальным действиям, создающим угрозу для мирного населения.

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Днем ранее президент Зеленский выступил на форуме по безопасности в Аспенском институте. Он заявил, что Крымский мост является целью, которую необходимо нейтрализовать.

До этого, 19 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также указал, что Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в России. Продолжая комментировать реакцию западных стран на атаку на Крымский мост, он отметил, что государства в данном случае не гнушаются никаким молчанием.

17 июля Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, на мосту погибли два жителя региона — семейная пара, их дочь госпитализировали.

Следственный комитет России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на мосту. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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