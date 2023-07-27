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Как и где оформить СНИЛС в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) — один из самых важных документов. Без него сегодня невозможно устроиться на работу, оформить кредит, прикрепиться к поликлинике и зарегистрироваться на портале «Госулуги». Как и где получить СНИЛС в 2023 году и в какие сроки его оформляют — в материале «Известий».

Что такое СНИЛС

В быту СНИЛС часто называют «зеленой карточкой», так как раньше он выдавался в виде пластиковой карточки с нанесенным на ней идентификационным номером. Сейчас карточки больше не выдают.

Документ нового образца в отличие от старого дополнен новыми электронными возможностями и включает в себя фамилию, имя и отчество владельца, дату и место его рождения, пол и сам номер лицевого счета.

Свой индивидуальный номер получают все, кто зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). С 2020 года СНИЛС начали присваивать автоматически с рождения по сведениям реестра ЗАГС.

СНИЛС выдается один раз на всю жизнь и не меняется, даже если изменились анкетные данные.

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Для чего нужен СНИЛС в 2023 году

Чтобы рассчитывать на пенсию, необходимо иметь специальный страховой номер и лицевой счет в системе ОПС. Эту функцию и выполняет СНИЛС. По нему можно проследить отчисления, которые делает работодатель в Пенсионный фонд России (ПФР) в счет будущей пенсии работника. Также на нем хранятся данные о стаже и зарплате.

Помимо этого, СНИЛС нужен для того, чтобы получать социальные выплаты, оформлять документы, пользоваться государственными и муниципальными услугами онлайн.

Кому положено иметь СНИЛС в 2023 году

СНИЛС является обязательным документом для всех граждан, осуществляющих профессиональную деятельность на территории России.

Речь идет как о трудоустроенных гражданах РФ, так и о тех, кто впервые устраивается на работу. Если до этого сотрудник официально не нигде не работал, не получал зарплату и не состоял на учете в Пенсионном фонде, то СНИЛС он получит через работодателя при условии заключения договора.

Страховое свидетельство также обязаны иметь иностранцы, которые собираются работать в России.

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Как получить СНИЛС в 2023 году

Для того, чтобы оформить СНИЛС, необходимо обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда или ближайший МФЦ. Понадобятся заполненное заявление и паспорт.

Иностранцы могут оформить документ в ПФР или через работодателя. Для получения нужны паспорт, его нотариально заверенный перевод, разрешение на временное проживание или вид на жительство и заполненная анкета. Если работа осуществляется не по трудовому договору, а проживание на территории РФ нелегально, СНИЛС не выдадут.

При этом получить СНИЛС на портале «Госуслуги» в отличие от многих других документов не получится, так как для регистрации требуется уже иметь присвоенный номер.

Как оформить СНИЛС на ребенка в 2023 году

Когда страховой номер надо получить на ребенка, например, школьника, то это также можно сделать в МФЦ. От заявителя потребуются паспорт и свидетельство о рождении. Кроме того, надо будет заполнить анкету.

Указанные документы можно предоставить в ПФР при личном посещении или отправить по почте. Ребенок старше 14 лет может оформить документ самостоятельно.

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Сколько времени делают СНИЛС в 2023 году

Если документ оформляется на работе, то его сформируют в течение пяти дней. Работодатель, как правило, самостоятельно направляет все данные и заполненную анкету работника в день трудоустройства либо на следующий день.

При обращении в ПФР свидетельство оформляется сразу же после подачи заявления. В МФЦ срок изготовления займет от пяти до 10 дней.

Нужно ли менять СНИЛС старого образца в 2023 году

Менять ранее выданные страховые свидетельства не нужно, они остаются действительными. При необходимости номер лицевого счета можно распечатать из личного кабинета ПФР и предоставить его по месту требования в бумажном виде.

Ранее «Известия» писали, чем опасно отсутствие СНИЛС в реестре недвижимости.

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