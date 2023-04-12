В Росреестре объяснили опасность отсутствия СНИЛС в реестре недвижимости

Отсутствие в едином государственном реестре недвижимости актуального СНИЛС влечет за собой некорректные сведения в выписке, сообщили «Известиям» 12 апреля в управлении Росреестра по Москве.

Как рассказал глава управления Игорь Майданов, выявлено более 300 тыс. записей о правообладателях, у которых отсутствует уникальный номер СНИЛС в ЕГРН.

Он уточнил, что в случаях, когда не указан страховой номер индивидуального лицевого счета, возможно неверное отображение объекта недвижимости в сервисах и при заказе онлайн-выписок на портале Госуслуг.

«Поэтому при заказе выписок собственник, зачастую, получает документ с отображением неполных сведений или не о всех объектах недвижимости», — отметил Майданов.

В марте этого года произошла интеграция сервисов Росреестра с порталом Госуслуг. В управлении напомнили, что в связи этим увеличилась необходимость наполнения Единого государственного реестра недвижимости полными и актуальными персональными данными.

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