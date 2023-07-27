На Украине отменены планировавшиеся на октябрь парламентские выборы

Из-за продления военного положения на Украине намеченные ранее на конец октября парламентские выборы проводиться в стране не будут. Об этом 27 июля сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

«В конце октября парламентских выборов на Украине не будет. Рада продлила военное положение до 15 ноября», — говорится в публикации в его Telegram-канале.

Депутаты Верховной рады также продлили на три месяца действие всеобщей мобилизации.

Ранее 27 июля член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди предположила, что парламентские выборы на Украине в октябре 2023 года могут не состояться вследствие прекращения действия на территории страны основного закона — конституции.

До этого, в конце июня, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си также заявлял, что новые выборы президента в стране могут пройти только после завершения боевых действий. В период же военного положения, введенного в стране, согласно закону, выборы проводить нельзя.

Следующие выборы президента Украины были намечены на 31 марта 2024 года. Режим военного положения в стране был введен в феврале 2022 года.