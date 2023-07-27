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Афрэксимбанк заявил об удвоении товарооборота Африки и РФ в предстоящие четыре года

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Фото: ТАСС/Иван Ноябрев
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Товарооборот между Россией и странами Африки будет удвоен в предстоящие четыре года. Об этом заявил в четверг, 27 июля, президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) Бенедикт Орама, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, проходящего в Санкт-Петербурге.

«Благодаря партнерству между Афрэксимбанком и Российским экспортным центром мы ставим перед собой задачу удвоить торговый оборот за грядущие четыре года. Эта цель вполне достижима», — сказал он.

При этом он уточнил, что в настоящее время товарооборот составляет $20 млрд.

«Это происходит несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и другие сложности, с которыми мы сталкиваемся сейчас», — подчеркнул глава банка.

Постоянный континент: Путин принял участников саммита Россия - Африка
За день до форума президент встретился с главой Нового банка развития БРИКС, премьером Эфиопии и лидером Египта

В этот же день президент РФ Владимир Путин, также в рамках форума, отметил, что Россия заинтересована в дальнейшем углублении связей с Африканским континентом. Он подчеркнул, что России и странам Африки по силам радикально увеличить товарооборот. Президент добавил, что свыше половины поставок России в Африку составляют машины и оборудование, продукты химической промышленности и продовольствие.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Известно, что на мероприятии планируется обсудить сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

Ранее, в середине июля, посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества с африканскими странами выходит на качественно новый уровень.

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