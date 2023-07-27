Бывшей судье Кондрат назначили девять лет общего режима

Бывшая судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат приговорена к девяти годам лишения свободы, сообщает 27 июля корреспондент «Известий» из Мосгорсуда.

Также суд приговорил подсудимую к штрафу в 77,964 млн рублей. Кроме того, фигурантка лишена права занимать должности в судах сроком на пять лет

Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Ранее, 10 июля, Кондрат отвергла свою вину в коррупционной деятельности. По ее словам, уголовное дело в отношении нее и ее родственников были сфабрикованы, а доказательства — подделаны.

«Прошу проявить объективность и беспристрастность при рассмотрении моего уголовного дела», — сказала Кондрат после оглашения обвинительного заключения.

Защита бывшей судьи назвала обвинение необоснованным.

Мосгорсуд начал рассматривать уголовное дело Кондрат 3 июля. Ее обвиняли в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, осенью 2020 года фигурантка попросила свою коллегу Елену Махалкину исключить из рассматриваемого ею дела несколько ответчиков — руководство строительной компании «Управление снабжения транспортного строительства» и связанных с ними лиц.

В качестве вознаграждения от «анонимных заказчиков» судье предложили $50 тыс. Елена Махалкина обратилась с заявлением в ФСБ, спецслужба начала проводить спецмероприятия.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился в коллегию судей, чтобы с судьи сняли статус неприкосновенности, а против Кондрат возбудили уголовное дело.

Как выяснили «Известия», когда дело дошло до решения об аресте, Кондрат попыталась сбежать от следственных органов. Незадолго до заседания коллегии судей она села в такси премиум-класса и выдвинулась в сторону Грозного. Там экс-судья попыталась сменить имя и фамилию на Светлану Хондрат. Однако из Чечни об этом поступил сигнал в Москву и ее задержали.