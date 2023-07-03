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Коррупционное дело московской судьи Елены Кондрат начнут рассматривать в суде

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Мосгорсуд 3 июля начнет рассматривать дело скандально известной московской экс-судьи Елены Кондрат, обвиняемой в коррупции. Информация о предстоящем слушании есть в картотеке суда.

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Бывшую арбитражную судью Елену Кондрат обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, осенью 2020 года Кондрат попросила свою коллегу Елену Махалкину исключить из рассматриваемого ею дела несколько ответчиков — руководство строительной компании «Управление снабжения транспортного строительства» и связанных с ними лиц. В качестве вознаграждения от «анонимных заказчиков» судье предложили $50 тыс. Елена Махалкина в свою очередь обратилась с заявлением в ФСБ.

После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился в коллегию судей, чтобы против Кондрат возбудили уголовное дело. Рассмотрение шло почти год, поскольку судьи имеют неприкосновенность.

Как выяснили «Известия», когда дело дошло до решения об аресте, Кондрат попыталась сбежать. Незадолго до заседания коллегии судей она села в такси премиум-класса и выдвинулась в сторону Грозного. Там экс-судья попыталась сменить имя и фамилию на Светлану Хондрат. Однако из Чечни об этом поступил сигнал в Москву и ее задержали.

Сама Кондрат настаивает на том, что в Грозный отправилась на лечение. Источник «Известий» указал, что по возвращении в столицу у экс-судьи был только маленький пакет с вещами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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