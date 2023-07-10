Экс-судья Кондрат не признала в суде вину в даче взятки

Судья в отставке Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат отвергла свою вину в коррупционной деятельности. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил корреспондент «Известий» из зала Мосгорсуда.

«Нет, не признаю. В отношении меня и моей семьи незаконно возбуждены уголовные дела, а доказательства по этим делам сфальсифицированы. В момент оперативно-разыскных мероприятий меня должны были изобличить, но не изобличили. Прошу проявить объективность и беспристрастность при рассмотрении моего уголовного дела», — сказала Кондрат после оглашения обвинительного заключения.

Защита бывшей судьи назвала обвинение необоснованным.

После этого суд решил продолжить заседание в закрытом режиме.

Подсудимой грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

Мосгорсуд начал рассматривать дело скандально известной экс-судьи 3 июля.

18 апреля 20222 года Кондрат была арестована. Адвокаты просили суд избрать женщине другую меру пресечения, но следствие посчитало, что она может скрыться от правоохранителей.

Кондрат обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, осенью 2020 года Кондрат попросила свою коллегу Елену Махалкину исключить из рассматриваемого ею дела несколько ответчиков. В качестве вознаграждения от «анонимных заказчиков» судье предложили $50 тыс. Елена Махалкина, в свою очередь, обратилась с заявлением в ФСБ.