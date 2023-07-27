В Уганде связали попытку переворота в Нигере с бедностью в Африке

Попытка переворота в Нигере стала результатом общей ситуации с бедностью в Африке и наличием в этой связи почвы для радикализации. Об этом заявил министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго в четверг, 27 июля.

«То, что происходит в Африке и в этой части Африки в частности, — это результат продолжения бедности этого общества, а также то, что они стали жертвами экстремистских сил, радикальных сил и того, что печальный уровень бедности эксплуатируется плохими силами», — сказал Одонго в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что не удивлен произошедшим в Нигере.

«Я чрезмерно расстроен, но не удивлен, потому что это часть проблемы, с которой продолжает сталкиваться Африка», — отметил министр.

По его словам, для решения таких проблем нужно изучить их первоначальные причины, а в урегулировании ситуации должны принимать участие как местные власти, так и народ при участии ООН.

Президентская гвардия заблокировала главу Нигера Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее утром 26 июля. По имеющейся информации, президент цел и невредим.

Позже президент Бенина Патрис Талон сообщил, что отправится в Нигер, чтобы урегулировать ситуацию вокруг лидера страны. Он заявил, что в случае необходимости будут использованы все средства для восстановления конституционного порядка в Нигере.

26 июля Reuters сообщило, что солдаты взяли под контроль все дороги, ведущие к национальному телевидению. В эфире они объявили о смещении Базума и закрытии границ. Также была приостановлена деятельность всех учреждений.

В стране начались массовые беспорядки. На кадрах, которыми делятся очевидцы в социальных сетях, видно, что люди бегают по улицам в хаосе. Также слышны выстрелы.