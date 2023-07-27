Очевидцы сообщили о возгорании вертолета при посадке в Республике Алтай

Вертолет Ми-8 загорелся при посадке в Тюнгуре в Республике Алтай. Об этом сообщили очевидцы 27 июля.

В пресс-службе главного управлении МЧС России по региону подтвердили крушение вертолета.

«В Республике Алтай при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Усть-Коксинского района, предварительно, задел электрические провода частный вертолет Ми-8, с последующим возгоранием», — сказано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Источник «Известий» сообщил, что вертолет принадлежит авиакомпании «Алтай авиа». На борту воздушного судна находились 16 человек — экипаж и группа туристов. Отмечается, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее, 17 июня, сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 км от Якутска. Никто из находившихся на борту не пострадал. К месту происшествия вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы.

Позже в тот день «Известия» узнали, что вертолет доставлял вахтовых рабочих. Всего на борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа. По предварительной информации, решение о посадке командир экипажа принял после того, как сработала предупреждающая сигнализация о технической неисправности.