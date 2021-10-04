«Супераллигатор» за миллиард: Минобороны утвердило цену новых вертолетов

Оборонное ведомство согласовало цену для первых образцов вертолетов Ка-52М. Каждый из них будет стоить больше миллиарда рублей, выяснили «Известия». Модернизированные машины с улучшенной оптикой, радаром и дальнобойным оружием сейчас завершают испытания — Минобороны уже подписало с производителями контракт на поставку первой партии из 30 единиц. По цене новые вертолеты приближаются к истребителям С-30СМ, которые закупались в предыдущие годы. Однако эксперты отмечают, что эта сумма по-прежнему намного ниже, чем у конкурентов на мировом рынке вооружений.

Техника на миллиард

Первые модернизированные Ка-52М будут стоить по 1 млрд 75 млн рублей каждый, следует из документов по страхованию воздушных судов, имеющихся в распоряжении «Известий». Правда, это цена «голого» «Супераллигатора» — в нее не входят боеприпасы и наземное оборудование, запчасти и другие принадлежности. Фактически Ка-52М по стоимости вплотную приближается к многоцелевым истребителям Су-30СМ (1 млрд 187 млн рублей). В то же время «Супераллигатор» намного дешевле Су-35С (2 млрд 287 млн рублей) и Су-57, который обходится военному ведомству больше, чем в 3 млрд рублей за борт.

Государственные совместные испытания Ка-52М в данный момент находятся на завершающей стадии. В августе 2021 года на форуме «Армия-2021» оборонное ведомство подписало с «Вертолетами России» контракт на поставку 30 первых серийных вертолетов этого типа. Они должны поступить в войска в 2022–2023 годах.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявлял о планах военного ведомства до 2027 года приобрести более сотни новых Ка-52М.

«Супераллигаторы» по действующему курсу стоят около $15 млн. Аналогичные вертолеты США или европейских стран гораздо дороже, уточнил военный эксперт Андрей Фролов.

— В начале этого года американцами был подписан контракт на поставку Австралии вертолетов Apache, — рассказал он «Известиям». — Понятно, что в нем есть пункты о техобслуживании, обучении и ряд других, но цена тем не менее гораздо выше, чем у нас, — $115 млн за штуку. Более легкий американский Super Cobra продается по $75 млн. Европейские Tiger, вне зависимости от комплектации, тоже заметно дороже Ка-52М. Самый дешевый из них для внутреннего заказчика 10 лет назад стоил €27 млн, более продвинутый — 35 млн. Австралийцам их продавали примерно по $44 млн за единицу. Ясно, что с тех пор цены только выросли.

Но надо учесть, что миллиард с небольшим за Ка-52М — цена для внутреннего заказчика, отметил эксперт.

— Для покупателей из-за границы будет другой итоговый ценник, — объяснил он. — Эта практика распространена во всем мире. Российские транспортные Ми-8 и Ми-17 продаются за границу более чем за $30 млн за единицу, а боевой Ка-52М будет сильно дороже. Но он всё равно будет доступнее зарубежных аналогов.

«Аллигаторы» на экспорт

В мае 2021 года глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о планах вывести на международный рынок модернизированные Ка-52М после завершения их испытаний.

Морской вариант исходного Ка-52 уже стоит на вооружении в Египте. В 2015 году эта страна подписала контракт на 46 таких вертолетов, став их первым зарубежным заказчиком. Они используются как на суше, так и на египетских универсальных десантных кораблях-доках. Для возможности посадки на качающуюся палубу у них усилили шасси и конструкцию. Позаботились разработчики и об антикоррозийной обработке для действий в море. Кроме того, вертолеты получили складывающиеся лопасти и крылья, чтобы их можно было размещать во внутренних ангарах, поднимать и опускать на специальных лифтах.

Поставки в Египет начались в 2017 году. Российские боевые машины используются здесь параллельно с закупленными ранее американскими AH-64D Apache. В последние годы их можно увидеть действующими вместе на крупных учениях.

Обычные «Аллигаторы» уже проверены в реальных боях. Они воевали с Сирийской Арабской Республикой, в том числе использовались для освобождения Пальмиры. В 2016–2017 годах на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» во время его похода к берегам Сирии было несколько морских Ка-52К, проходивших испытания. Они также поучаствовали в боях с экстремистами.

В сентябре этого года появились сообщения, что возможность приобретения 36 вертолетов Ка-52К у России рассматривает Китай. Оборонное ведомство страны хочет оснастить ими свои большие десантные корабли.

«Супер» для России

Решение о модернизации Ка-52 было принято после изучения боевого опыта применения машины в Сирии. Действия вертолетов были признаны успешными, но определены и места, которые требуют совершенствования.

Контракт на опытно-конструкторскую работу Минобороны заключило в апреле 2019 года. Первый из двух прототипов Ка-52М поднялся в воздух 10 августа прошлого года, а их испытания должны окончательно завершиться в 2022 году.

Боевые машины серьезно обновлены. Вертолет получил улучшенную оптико-электронную систему, которая позволит обнаруживать цели на гораздо большем расстоянии, особенно ночью. Новая радиолокационная станция (РЛС) с активной фазированной решеткой позволит увереннее чувствовать себя при полетах на низкой высоте в сложных метеоусловиях, а также использоваться для обнаружения наземного и воздушного противника.

Кроме того, новый радар обеспечит эффективное использование самых дальнобойных ракет. На КА-52М, как и на Ми-28НМ, будут устанавливать новую легкую многоцелевую управляемую ракету, известную как «изделие 305». Также появлялась информация о планах применения с этих машин еще более дальнобойных комплексов «Гермес-А».

Для лучшего взаимодействия с войсками вертолет получит возможность автоматического сопряжения с комплексом разведки, управления и связи «Стрелец». Это поможет разведчикам и наводчикам с земли напрямую передавать координаты целей экипажам.

Новый цифровой привод 30-миллиметровой пушки позволит увереннее удерживать мишень в прицеле и улучшит стабилизацию при стрельбе, а значит, и точность огня. Обогреваемые лопасти облегчат эксплуатацию Ка-52М в районах с холодным климатом.