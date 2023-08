За козла в ответе: Goat уходят в историю, Петр Мамонов возвращается с концертом

Самый жаркий месяц лета оказался во многих регионах страны и самым дождливым. Что в каком-то смысле даже способствовало прослушиванию музыкальных новинок — чем еще заняться в выходные, когда с небес льет как из ведра? Тем более, что «жаркой» музыки в июле хватало в самых разных стилях. «Известия» представляют самые интересные альбомы июля, которые вы могли забыть послушать.

Vendetta

Black As Coal

Квинтет из баварского городка с не очень возвышенным именем Швайнфурт («Свинский брод») появился на немецкой треш-металлической сцене во второй половине 1980-х, отстав на несколько лет от более именитых групп вроде Kreator или Sodom. К тому же, в отличие от упомянутых коллег по цеху, Vendetta не искали собственных тевтонских путей, а старательно (но не без изобретательности) копировали зачинателей жанра с западного побережья США — прежде всего, естественно, Metallica. Выпустив в конце «декады металла» два вполне достойных альбома, группа распалась — и собралась заново уже в этом столетии. Впрочем, от исходного состава сохранился лишь басист и автор большинства песен Клаус Ульрих.

Слушайте Black As Coal — Vendetta на Яндекс Музыке

Нынешний диск — четвертый в новой инкарнации коллектива и, пожалуй, самый удачный. Не мешает даже почти часовой хронометраж — говоря по-старому, двойной альбом; в рамках стиля на такое отваживались многие, но получилось, кажется, только у Metallica. Впрочем, равнять творение Ульриха со товарищи с And Justice For All, разумеется, бессмысленно — весовая категория всё же не та. Тем не менее собранные здесь песни станут приятным сюрпризом для любого поклонника стиля, помнящего лучшие моменты 1980-х — не в последнюю очередь благодаря виртуозной басовой работе Ульриха, очевиднейшим образом тщательно изучившего творческое наследие всех кумиров своей юности, не исключая и Exodus c Annihilator.

Goat

The Gallows Pole

Использовать психоделический рок в кинематографе начали едва ли не в первый же день появления на свет самого термина — достаточно вспомнить «Забриски-пойнт» Антониони с музыкой Pink Floyd или «Представление» Николаса Роуга с песнями Джека Ницше и Рая Кудера. Тематика фильмов, как правило, подбиралась соответствующая — молодежный бунт, субкультуры, короче говоря, современность и юность. Однако создатели британского телесериала «Виселица», повествующего о жизни и, так сказать, творчестве английских фальшивомонетчиков времен Георга III, решили рискнуть и вместо напрашивающихся мастеров фолка, какими богаты тамошние края, пригласили энигматичных шведов Goat, мастеров современной психоделии.

Слушайте The Gallows Pole: Original Score — Goat на Яндекс Музыке

Надо сказать, британские телевизионщики не прогадали — смурные мелодии «Козла» (как переводится название группы, члены которой предпочитают скрывать лица под псевдоязыческими масками) отлично работают вместе с мастерски сделанной мрачной картинкой, передающей реалии не слишком радостной жизни йоркширского дна середины XVIII столетия. Группа написала специально для сериала пять новых, преимущественно инструментальных композиций; еще три режиссер Шейн Медоуз отобрал из их предыдущих студийных записей. Результатом тем не менее стал абсолютно цельный альбом, балансирующий на грани прог-рока — и на удивление точно передающий атмосферу того времени, когда не то что об электрогитарах, но и о самом электричестве мало кто имел понятие.

The Arrogants

Brainwash

Гаражный рок зародился в 1960-е среди американских подростков из глубинки, пытавшихся в родительских гаражах подражать британским кумирам вроде The Who и The Rolling Stones. Стиль по определению простоватый и шумный, требующий не столько виртуозного владения инструментами, сколько энтузиазма и самоотдачи, — что и стало, пожалуй, причиной распространения «гаражной» рок-эстетики по всему миру, не исключая, кстати, и Россию. Но французы The Arrogants, которых не без оснований считают едва ли не главной сенсацией рок-андеграунда последних лет, к бешеной энергетике добавляют и исключительную технику исполнения (которую, впрочем, тщательно скрывают в реве «примочек» и нарочито грязной записи).

Слушайте Brainwash — The Arrogants на Яндекс Музыке

Их песни — любовно и тщательно реанимированный мод-рок и ритм-н-блюз 1960-х, причем сделанный настолько хорошо, что среди поклонников обнаружился сам Пит Таунсенд, гитарист The Who. «Ребята, мне кажется, вы родились не в ту эпоху — вы отлично ухватили суть сцены начала 1960-х и заново ее изобрели, так что это сработает», — заявил 78-летний патриарх и пригласил квартет из Лилля на разогрев перед концертом The Who в Париже. Этот альбом, второй по счету в дискографии группы, подтверждает репутацию The Arrоgants как, пожалуй, самых аутентичных и бескомпромиссных «реставраторов» музыки «веселого Лондона» тех баснословных времен.

Blackscape

Suffocated By The Sun

Трио — не самый распространенный состав для радикальных «металлических» стилей, одновременно страшно рычать и рвать струны в темпе перегревшейся бетономешалки (про барабаны лучше и вовсе не думать) дано мало кому. Исключения вроде Celtic Frost или Motorhead лишь подтверждают правило — сии суть полубоги, существа высшего порядка. Однако желающих попробовать свои силы минимальным составом хватает и сегодня — вот, к примеру, новый шведский коллектив Blackscape. Впрочем, не обошлось без хитрости — группа пока функционирует строго как студийная, так что «освобожденный» вокалист Лоренс Макрори (кстати, один из самых известных в Скандинавии продюсеров и звукоинженеров «тяжелого» цеха) занимается только своим делом, а гитарно-басовой секцией заведует успевший поиграть в местных составах Таг Андерссон. Ураганные барабаны Томаса Олссона завершают звуковую картину «Задушенных солнцем» (как переводится название альбома).

Слушайте Suffocated By The Sun — Blackscape на Яндекс Музыке

Возможно, именно фокус на студийной работе — вкупе с завидным опытом участников — и делает этот дебют столь внушительным, что впору сравнивать его с лучшими работами таких титанов треш-сцены, как Megadeth, Exodus или даже, страшно сказать, Metallica. Мастерство Макрори как продюсера, наложенное на явный талант мелодиста (что, кстати, остается редкостью на треш- и дет-сцене), дает все основания полагать, что и дальнейшие работы Blackscape продолжат линию, начатую здесь.

Петр Мамонов. Звуки Му

«Фиолетовая черепаха. Концерт, часть 1: песни»

Петра Мамонова нет с нами вот уже два года — и в очередную годовщину трагического ухода великого артиста вышел этот уникальный концертный альбом. Запись была сделана 13 февраля 2021 года в концертном зале Центра культуры Томского государственного университета; так уж сложилось, что это был один из последних творческих вечеров Мамонова. Альбом начинается с «Серого голубя», исполненного лаконично, но с какой-то почти религиозной страстью и мощью. Дальше в программе — и старые песни, и новые сочинения, причем несколько из них («Мне приснился сон», «Водопады», «На Павелецком вокзале» и «В каком году») ранее не выходили в записи.

Слушайте Фиолетовая Черепаха. Концерт, Часть 1: песни — Пётр Мамонов на Яндекс Музыке

Общее потусторонне настроение концерта, если не думать о скором уходе Мамонова из жизни, оставляет полное ощущение «старых» «Звуков МУ» — кто успел застать их в 1980-е, тот поймет. Впрочем, обретенная Петром Николаевичем мудрость сияет здесь в каждой ноте и в каждой строке, несмотря на заполняющую песни (особенно последние) хтоническую жуть. Как следует из названия, это лишь первое отделение встречи — во втором Мамонов читал стихи и, по своему обыкновению, беседовал с зрителями. Будем надеяться, что «Отделение Мамонов» со временем выпустит и вторую часть этого поразительного аудидокумента эпохи.