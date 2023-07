She did it again: Бритни Спирс выпустила песню с will.i.am

Поп-принцесса нулевых Бритни Спирс 21 июля выпустила первый за год трек — Mind Your Business совместно с лидером группы Black Eyed Peas Уильямом Адамсом, больше известным как will.i.am. Музыканты сотрудничают уже четвертый раз. Для Бритни этот трек станет первым после совместной работы с Элтоном Джоном в 2022 году. «Известия» — о реакции на потенциальный хит и о том, что он значит для карьеры Бритни после всех скандалов.

О чем поём

Новая песня — не первая коллаборация с Адамсом. Еще в 2011 году коллеги по цеху записали трек Big FatAss, а в 2012 — Scream & Shout, который стал для Бритни шестым на тот момент синглом, возглавившим британский чарт. Рэпер выступал исполнительным продюсером пластинки Britney Jean, куда вошли хиты Work Bitch, Perfume, Tik Tik Boom и еще один фит с will.i.am — It Should Be Easy.

Песня Mind Your Business непрозрачно намекает на проблему сталкинга — преследования знаменитостей, о чем говорится, например, в строчках «В центре города я постоянно оборачиваюсь», «Они преследуют меня». Фразу I am the economy дословно перевести на русский язык корректно нельзя, но суть в том, что артист для папарацци — грубый способ наживы, не имеющий ничего общего с соблюдением границ, ведь чем грязнее белье, тем дороже стоит снимок. Таким образом танцевальный трек превращается в социальный дискурс, что подтверждает и сам рэпер.

— Грань тонка, каждый заслуживает право на приватность, — сказал Адамс в эфире телепрограммы CBSMornings.

И всё же социальный посыл, пусть и актуальный, кажется в танцевальном треке неуместным, даже несмотря на то, что в случае с Бритни бэкграундом действительно служат реальные события из ее биографии. Да и не только ее. Машину Тоби Магуайера папарацци однажды облепили так, что он не мог выехать с парковки ресторана, а рэпер Канье Уэст даже подавал жалобу в полицию на фотографов, которые преследовали его с супругой и детьми.

В США существует уголовное наказание за сталкинг — преследователям могут грозить тюремное заключение сроком до года и штраф в размере $1 тыс. В России, кстати, понятия сталкинга как самостоятельного состава преступления нет и защитить себя от него крайне сложно.

— В случае если преследование вызвано, к примеру, безответной любовью, то рано или поздно преследователь начинает совершать действия, которые могут быть квалифицированы как административное правонарушение или уголовное преступление, — объяснил «Известиям» юрист, управляющий партнер АБ «АВЕКС ЮСТ» Игорь Бушманов. — Нередко из-за долгого и безрезультатного сталкинга преследователи начинают угрожать убийством или распространять заведомо ложные сведения о своих жертвах. В таком случае нужно самостоятельно фиксировать противоправные действия. И уже с имеющимися доказательствами обращаться в правоохранительные органы для привлечения к ответственности.

Хит или не хит

— Посыл в духе «отстаньте от меня, дайте мне жить свободной жизнью» — это то, чего ждали от нее, и посыл будет, несомненно, считан, — уверен музыкальный критик Вадим Пономарев. — Хотя место Бритни на сцене давно занято, ждать от 41-летней певицы с кукольным голосом успеха в нынешнем шоу-бизнесе не приходится.

В треке «восхищает именно качество продюсирования», а вот реальное присутствие Бритни Спирс на записи вызывает сомнения, добавил критик.

— Трек звучит похожим на все то, что will.i.am и Бритни делали вместе ранее: Big Fat Bass, It Should Be Easy и Scream & Shout. Бритни Спирс по-прежнему практически неузнаваема, — продолжил Вадим Пономарев. — Возможно, это из ранних демо взято, или одна из бэк-вокалисток will.i.am попыталась спеть кукольным голосом, или вовсе искусственный интеллект создал. Какая разница? Бритни поставила под этим треком свою подпись.

Музыкальный продюсер Тим Майк не столь категоричен: песня Mind Your Business — это «хороший летний баунс для какой-нибудь пул-пати».

На обложке сингла оказалось неожиданно юное фото певицы, будто она все еще в нулевых — и это тоже вызывает вопросы. Тем не менее, если связывать обложку непосредственно с текстом песни, смысл в этом есть: именно в нулевые на Бритни Спирс обрушилась оглушительная слава, повлекшая за собой серьезные последствия в виде проблем с ментальным здоровьем и законом.

— Этот трек — резкий удар по прессе, которая продолжает превращать личные испытания певицы в «корм» для таблоидов, — отмечает обозреватель SLANT Magazine Алекса Камп.

Карьерные прогнозы

Год назад, тоже летом, Бритни выпустила совместный трек с Элтоном Джоном — Hold Me Closer, ремейк хита музыканта Tiny Dancer 1972 года. Эта песня стала для Бритни значимым событием по нескольким причинам. Во-первых, Hold Me Closer была записана спустя год после отмены опекунства над певицей, по сути, став ее дебютом в новой, самостоятельной жизни. Сингл быстро поднялся в чарте Billboard Hot 100, оказавшись в топ-10, — таким образом, он стал 14-м треком в карьере Бритни, попавшим в десятку хит-парада. Наконец, ремейк Tiny Dancer стал ее самой высокой песней в чарте со времен трека Scream & Shout, записанной совместно с Адамсом в 2012 году.

Но нельзя сказать, что карьера Бритни тут же возродилась из пепла: тур Britney: Domination, планировавшийся в 2019 году, был отменен на неопределенный срок, и с тех пор живых концертов Бритни не давала (по крайней мере, для широкой публики). Релиз трека с Элтоном Джоном не вернул ей былую популярность — в СМИ о Бритни по-прежнему говорят в ракурсе сплетен, а не музыкальной составляющей. По мнению Вадима Пономарева, из-за этого спрогнозировать следующие повороты в музыкальной карьере певицы сложно.

— Проблема в том, что мы не знаем, как сейчас Бритни поет. Тот ее голос, который слышен в релизах соцсетей, — совсем не то, что ожидаешь услышать на записях или на сцене. Успех дуэта с Элтоном Джоном — скорее успех звукозаписывающих технологий, — объяснил эксперт.

Последний на сегодняшний день сольный трек Glory Бритни выпустила в 2016 году. Несмотря на выпавшие на долю певицы сложности, связанные с личной жизнью, здоровьем, выкидышем и тем самым сталкингом, Бритни Спирс продолжает аккуратными шагами возвращаться в поп-игру. До того как поп-принцесса нулевых выпустила фит с Элтоном Джоном, в ее музыкальной карьере было пятилетнее затишье. Коллаборацией с will.i.am Бритни сократила временные пробелы между релизами до одного года, а заодно привлекла внимание как к проблеме сталкинга, так и к собственным мемуарам «Женщина во мне», релиз которого запланирован на осень 2023 года.