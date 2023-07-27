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В Госдуме указали на неэффективность западного оружия в контрнаступлении ВСУ

Спикер Госдумы: никакое оружие Запада не поможет Зеленскому и не повлияет на исход СВО
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Никакое новое оружие, которое западные страны захотят поставить Киеву, не повлияет на исход специальной военной операции (СВО) и не поможет президенту Украины Владимиру Зеленскому. На это указал спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 27 июля.

Он отметил, что в настоящее время киевский режим во главе с Зеленским «выпрашивает у Вашингтона и Брюсселя «чудо-оружие», которое решит все их проблемы». При этом ранее поставленная техника Запада не помогла Вооруженным силам Украины (ВСУ) при их контрнаступлении, будучи успешно уничтожаемой Российской армией.

«Любое новое оружие, которое Вашингтон и Брюссель решат направить Зеленскому и его подручным, на исход специальной военной операции повлиять уже не сможет», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По словам председателя Госдумы, единственное, на что это может повлиять, — это то, что многие страны откажутся покупать «разрекламированное американское и другое западное оружие, которое оказалось неэффективно на поле боя».

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25 июля врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска уже уничтожили около 30% от всей военной техники, которую страны Запада поставили киевскому режиму перед началом контрнаступления ВСУ.

В тот же день бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что президент Украины переживает разочарование и злость из-за больших потерь и низкого боевого духа в украинских войсках. Он подчеркнул, что Киев находится на «искусственном жизнеобеспечении» и продолжает существовать только благодаря поддержке Вашингтона.

23 июля президент России Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники. Лукашенко, в свою очередь, указал, что при таком количестве ликвидированной военной техники можно оценить, сколько своих солдат потеряли ВСУ.

21 июля сам Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. По словам украинского лидера, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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