Российские войска уже уничтожили около 30% от всей военной техники, которую страны Запада поставили киевскому режиму перед началом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил 25 июля врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Мы видели, какое количество боеприпасов, техники западные страны направляли в преддверии контрнаступления в адрес Украины. Сейчас можно говорить примерными цифрами: уничтожено примерно в районе 30%. При этом говорить, что на этом уже можно ставить точку, пока рано, потому что продолжается поставка вооружения», — отметил Пушилин в комментарии телеканалу «Россия 24».

Он добавил, что поставки новой техники идут уже не с такой интенсивностью, но тем не менее они фиксируются.

Ранее 25 июля бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что президент Украины Владимир Зеленский переживает разочарование и злость из-за больших потерь и низкого боевого духа в украинских войсках. Он подчеркнул, что Киев находится на «искусственном жизнеобеспечении» и продолжает существовать только благодаря поддержке Вашингтона.

За день до этого военный эксперт Франц-Стефан Гади рассказал, что ВСУ терпят неудачи во время контрнаступления из-за плохой организации всей операции. По его мнению, в проблемах украинских войск виновато командование.

23 июля президент России Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники. Лукашенко в свою очередь указал, что при таком количестве ликвидированной военной техники можно оценить, сколько ВСУ потеряли своих солдат.

13 июня, комментируя уничтожение российскими силами западной техники, президент РФ указал, что ВС страны уничтожили 25–30% военной техники противника. По словам главы государства, танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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