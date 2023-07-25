Экс-советник Пентагона заявил о ярости Зеленского из-за больших потерь ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский пребывает в ярости из-за больших потерь и низкого боевого духа в украинских войсках. Об этом 25 июля заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Я думаю, украинские силы в отчаянии и, откровенно говоря, на грани распада. Боевой дух там слаб, как никогда», — отметил он в интервью YouTube-каналу London Real 24 июля.

Макгрегор выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут «чудовищные потери», из-за чего Зеленский и переживает разочарование и злость.

Экс-советник Пентагона вместе с тем подчеркнул, что Киев находится на «искусственном жизнеобеспечении» и продолжает существовать только благодаря поддержке Вашингтона, дополняет «Газета.Ru». Он призвал положить этому конец и приступить к началу мирных переговоров.

Накануне военный эксперт Франц-Стефан Гади рассказал, что ВСУ терпят неудачи во время контрнаступления из-за плохой организации всей операции. По его мнению, в проблемах украинских войск виновато командование.

За день до этого, 23 июля, президент России Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники. Лукашенко в свою очередь указал, что при таком количестве ликвидированной военной техники можно оценить, сколько ВСУ потеряли своих солдат.

Ранее, 15 июля, Макгрегор заявил, что Зеленский пытается скрыть, что ВСУ потеряли 26 тыс. человек в ходе контрнаступления. Полковник в отставке считает, что Зеленского может спасти из сложившейся ситуации лишь участие в конфликте какой-либо третьей стороны.

При этом сам Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. Президент Украины отметил, что киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.