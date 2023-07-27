SpaceX отменила пуск Falcon Heavy с самым тяжелым спутником за минуту до старта
- Новости
- Наука и техника
- SpaceX отменила пуск Falcon Heavy с самым тяжелым спутником за минуту до старта
SpaceX отменила седьмой запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy с самым тяжелым девятитонным спутником Jupiter 3 за минуту до старта. Об этом компания сообщила в Twitter, объяснив решение нарушениями параметров отмены при запуске.
«Отказались от сегодняшнего запуска Falcon Heavy из-за нарушений параметров отмены. Команды готовятся к попытке запуска завтра, 27 июля. Корабль и полезная нагрузка — в порядке», — сказано в микроблоге.
Запуск Falcon Heavy планировался на среду, 26 июля, в 23:04 (27 июля 6:04 мск). Самый тяжелый коммерческий спутник Jupiter 3, весом 9,2 т, может обеспечить максимальную пропускную способность 500 Гбит/с. Он будет использоваться для предоставления услуг широкополосного интернета в Северной и Южной Америке.
SpaceX сообщала, что после отделения от носителя два боковых ускорителя Falcon Heavy совершат посадку на площадках LZ-1 и LZ-2 космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
1 мая ракета Falcon Heavy космической компании SpaceX стартовала на орбиту с телекоммуникационным спутником ViaSat 3 Americas массой 6,7 т. Отмечалось, что спутники ViaSat 3 Americas предназначены для обеспечения интернет-сигнала в сельской местности, на пассажирских авиалайнерах и кораблях.