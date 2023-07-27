Ким Чен Ын показал Шойгу новейшие беспилотники и МБР на выставке вооружений

Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу посетили проходящую в Пхеньяне «Выставку вооружений — 2023». Об этом в четверг, 27 июля, сообщает Yonhap.

На снимках, опубликованных агентством, видны два беспилотных летательных аппарата, которые ранее нигде не представляли. Они имеют внешний дизайн, схожий с американским аппаратом MQ-9 Reaper и разведывательным беспилотником Global Hawk.

На фотографиях также запечатлены межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17» и новейшая МБР «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе, которую КНДР, как она сообщала, испытывала в апреле и июле текущего года.

Помимо этого, стороны обсудили мировые тенденции и стратегии развития оружия, сообщает «Газета.ру».

26 июля российский министр обороны провел переговоры с северокорейским коллегой Кан Сун Намом, в ходе которых заявил о планах укреплять российско-северокорейские военные связи. Шойгу отметил, что КНДР — важный партнер РФ, поскольку у стран общая граница и богатая история сотрудничества.

Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июля. Визит главы Минобороны РФ в КНДР проходит в дни празднования 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов.

Ранее, 12 июня, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея выражает поддержку и солидарность народу России, который защищает свой суверенитет в борьбе с империалистами. Он добавил, что россияне будут и дальше прославлять историю победы и что справедливость всегда восторжествует.