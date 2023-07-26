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Посол ФРГ в РФ заявил о достигших низшей точки отношениях с Россией

Посол Германии фон Гайр: отношения России и ФРГ достигли низшей точки после начала спецоперации
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Отношения между Германией и Россией достигли своей низшей точки после начала спецоперации на Украине. Об этом посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр заявил в среду, 26 июля.

Дипломат отметил, что отношения России как с Германией, так с Европой и Западом в целом постепенно ухудшались на протяжении нескольких лет. Он выразил надежду, что они не будут скатываться дальше.

Посол рассказал о значительном сокращении немецких организаций в России с февраля 2022 года. По словам фон Гайра, сначала правительство Германии решило выслать в два этапа более 70 сотрудников российских представительств в Германии. В Берлине этот шаг объяснили тем, что выдворенные россияне «занимались деятельностью, не отвечающей дипломатической». Москва в ответ выдворила такое же число германских дипломатов.

Глава дипмиссии отметил, что затем российское правительство потребовало от Германии соблюдать квоту по общей численности сотрудников всех ее дипломатических, консульских и культурных учреждений. Это вынудило представительство ФРГ уволить несколько сотен местных сотрудников.

«Мы сообщили российской стороне, что это будет осуществимо только в случае, если мы значительно сократим число наших генеральных консульств и сохраним только одно генеральное консульство. Разумеется, что в равной мере это касается и генеральных консульств России в Германии», — заявил он в беседе с Lenta.Ru.

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Ранее, 19 июля, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что власти Германии выслали за 2022–2023 годы более 70 сотрудников посольства и консульств России из страны. Он назвал высылку российских дипломатов безосновательной. Также Нечаев отметил, что вместе с членами семей счет идет на сотни россиян.

31 мая правительство ФРГ объявило, что отзывает разрешение на работу у четырех из пяти генконсульств России в стране, передает НСН. Министерство иностранных дел Германии потребовало закрыть до 31 декабря генеральные консульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. В свою очередь, Германия закроет свои консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге.

В МИД РФ расценили решение ФРГ как очередной недружественный шаг по разрушению двусторонних отношений, сообщает телеканал «360». Как добавили в ведомстве, в ФРГ должны понимать, что вся полнота ответственности за деградацию отношений двух стран лежит на Берлине. Действия Германии не останутся без реакции со стороны России, заверили в министерстве.

29 мая официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что власти ФРГ, введя в марте текущего года квоту для ряда категорий персонала посольства России и генконсульств, существенно затруднили их работу. Она напомнила, что германская сторона в 2022 году без всяких оснований предписала покинуть территорию ФРГ около 40 дипломатическим и административно-техническим сотрудникам загранучреждений России, а в начале 2023 года инициировала высылку еще около 30 сотрудников, которых «обвинила в некой несовместимой с дипстатусом деятельности».

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.

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