Россия в ООН указала на уничтожение Киевом канонического православия

Киев продолжает репрессивную политику в отношении канонического православия, его поддерживают западные страны. Об этом 26 июля заявил первый заместитель поспреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Так он прокомментировал недопуск к выступлению на заседании Совета Безопасности ООН представителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ) епископа Гедеона. Таким действия он назвал «историческим и крайне печальным» моментом для Совбеза и мирового сообщества в целом.

«Таким образом, западные делегации практически открыто солидаризировались с репрессивной политикой киевского режима против канонического православия», — продолжил дипломат.

Полянский обратил внимание на лицемерие председательства Великобритании в Совбезе ООН. Оно выступило одним из авторов резолюции Совбеза «по человеческому братству и религиозной терпимости».

«Ваше решение заблокировать, пользуясь прерогативой председателя СБ, участие православного священнослужителя — наглядная иллюстрация того, как на самом деле Лондон относится ко всем этим высоким идеалам и как легко он готов ими поступиться ради узкокорыстных мелочных попыток уколоть Россию», — добавил дипломат.

В этот же день Россия отказалась от выступления на заседании Совета Безопасности ООН по зерновой сделке из-за недопуска епископа Гедеона к докладу о притеснениях УПЦ на Украине. Полянский отметил, что кандидат РФ полностью соответствует критериям, но Великобритания заблокировала его выступление.

Ранее в июле Россия призвала 26 июля провести заседание СБ ООН по Украине, в частности по теме репрессий в отношении канонической УПЦ. Тогда же МИД России сообщил, что Москва поднимет вопрос преследования митрополита Павла на предстоящем заседании СБ ООН по теме УПЦ.

Соломенский суд Киева 14 июля изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на заключение под стражу до 14 августа. Этот вердикт связан с предъявлением священнослужителю новых обвинений в том, что он усомнился в «суверенности Украины» и отрицал «агрессию» со стороны РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Еще в 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.