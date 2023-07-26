Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальном насилии

Жюри присяжных суда Лондона признало американского актера Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальном насилии. Об этом в среду, 26 июля, сообщило Reuters.

Уточняется, что 64-летний лауреат премии «Оскар» был оправдан по девяти пунктам обвинения, в том числе по обвинениям в сексуальном насилии и принуждении к сексуальным действиям.

Во время вынесения присяжными оправдательного приговора Спейси заплакал на скамье подсудимых.

Судебное разбирательство длилось четыре недели, уточняет издание.

Спейси не признал себя виновным по выдвинутым против него обвинениям, включая сексуальные домогательства. Во время дачи показаний актер настаивал на том, что он никогда не подвергал сексуальному насилию троих из четырех обвинителей, которые описали инциденты с его участием между 2001 и 2013 годами.

Ранее, 29 ноября 2022 года, актер получил первую роль после обвинений в домогательствах. Он подписал контракт на съемки в картине «Контроль».

До этого, 20 октября 2022 года, Спейси был оправдан по делу о домогательствах в отношении своего коллеги Энтони Рэппа. Присяжные постановили, что действия актера в 1986 году не имели сексуального характера в отношении 14-летнего Рэппа.

Скандал вокруг актера разгорелся после того, как в 2017 году Рэпп обвинил его в домогательствах во время съемок фильма, которые якобы имели место 30 лет назад. Спейси заявил, что не помнит подобного инцидента, но извинился и совершил каминг-аут.

В том же году актера обвинили в сексуальном насилии и домогательствах в общей сложности минимум 15 человек, в частности режиссер Тони Монтана, мексиканский актер Роберто Кавазос и Гарри Дрейфус, сын актера из фильма «Челюсти» Ричарда Дрейфуса. На фоне скандала компания Netflix сообщила о приостановке съемок шестого, финального сезона «Карточного домика», в котором снимался актер.