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Суд присяжных оправдал актера Кевина Спейси по делу о домогательствах

NYT: жюри присяжных в Нью-Йорке оправдало актера Кевина Спейси по делу о домогательствах
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Martyn Wheatley
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Актер Кевин Спейси оправдан по делу о домогательствах в отношении своего коллеги Энтони Рэппа. Такое решение принял суд присяжных в четверг, 20 октября, пишет New York Times.

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Присяжные постановили, что действия Спейси в 1986 году не имели сексуального характера в отношении 14-летнего Рэппа. В этом случае произошедшее не попадает под действие закона о растлении малолетних.

Адвокат Спейси Дженнифер Келлер поблагодарила присяжных за способность «видеть истину».

Как отмечается, 11 присяжных в федеральном окружном суде Манхэттена потратили менее 90 минут на обсуждение доказательств против Спейси. После оглашения приговора актер встал со слезами на глазах, а потом обнял своих адвокатов.

Скандал вокруг Кевина Спейси разгорелся после того, как в 2017 году актер Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах во время съемок фильма, которые якобы имели место 30 лет назад, когда Рэппу было 14 лет. Спейси заявил, что не помнит подобного инцидента, но извинился и совершил каминг-аут.

В том же году актера обвинили в сексуальном насилии и домогательствах в общей сложности минимум 15 человек, в частности режиссер Тони Монтана, мексиканский актер Роберто Кавазос и Гарри Дрейфус, сын актера из фильма «Челюсти» Ричарда Дрейфуса.

На фоне скандала компания Netflix сообщила о приостановке съемок шестого, финального сезона «Карточного домика», в котором снимался актер, а затем сценарий был переписан с учетом отсутствия в нем главного персонажа — Фрэнка Андервуда в исполнении Спейси.

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