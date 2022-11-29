Кевин Спейси получил первую роль после обвинений в домогательствах

Кевин Спейси подписал контракт на съемки в новом фильме. Актер получил роль в картине «Контроль». Съемки уже идут в Лондоне, они запланированы до 2023 года, передает телеканал «Известия». Фильм станет первой работой Спейси после громких процессов. Голливудского актера обвиняли в сексуальных домогательствах. Суд присяжных признал кинозвезду невиновным.

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