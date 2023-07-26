Власти Алтая рассказали о состоянии пострадавших в ДТП туристов

Госпитализированные туристы, которые пострадали после опрокидывания грузовика по пути на Каракольские озера в Республике Алтай, находятся в стабильном состоянии и готовятся к выписке. Как рассказал 26 июля пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов, только одна женщина остается под контролем врачей.

«Состояние пострадавших остается стабильным. В Чемальской районной больнице дети ждут приезда родителей для выписки. <…> Женщина находится в тяжелом состоянии под пристальным наблюдением врачей», — цитирует Максимова ТАСС.

Авария произошла утром 25 июля в Чемальском районе Алтая. По предварительным данным, грузовик с туристами опрокинулся после того, как его водитель не справился с управлением. Всего внутри машины находилось 15 пассажиров, один из которых погиб.

Позже в региональном отделении МЧС добавили, что в ДТП пострадали 11 человек. Все они были доставлены в Чемальскую районную больницу наземным транспортом.

По факту аварии возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть человека.