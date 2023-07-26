Минтранс Подмосковья призвал водителей к соблюдению ПДД в связи с непогодой

Минтранс Московской области в среду, 26 июля, предупредил об ухудшении погоды до конца дня. В ведомстве призвали водителей соблюдать правила дорожного движения (ПДД) во время ливневых дождей с градом и усилением ветра до 20 м в секунду.

«Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не совершайте резких маневров, не отвлекайтесь на телефон во время движения. Снижайте скорость до минимума в местах притяжения пешеходов», — цитирует сообщение телеканал «360».

В министерстве попросили автомобилистов внимательнее парковаться и не оставлять машины вблизи от шатких конструкций и под деревьями.

Ранее в этот день в Москве за два часа выпало 20–25 мм осадков, что составляет около четверти месячной нормы, передает RT.

26 июля о рекордных осадках в этот день предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает телеканал «Звезда». Он отмечал, что в Москве ожидаются интенсивные ливни, вследствие которых с 15:00 до 21:00 в столице выпадет до 19–21 мм осадков, то есть сразу четвертая часть от месячной нормы. Синоптик подчеркнул, что с начала июля в Москве уже выпало 94 мм осадков, а это 112% от месячной нормы.

Позже «Известия» показали кадры обрушившихся на столицу ливневых дождей. Из-за тропического ливня значительно ухудшилась видимость на дорогах. Сильный дождь местами сопровождался порывами ветра. В некоторых районах Москвы оказались подтоплены трассы.