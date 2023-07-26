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Синоптик пообещал москвичам в среду до 25% месячной нормы осадков

Тишковец: в Москве в среду, 26 июля, выпадет до 25% месячной нормы осадков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве в среду, 26 июля, ожидаются интенсивные ливни. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, с 15:00 до 21:00 в столице выпадет до 19–21 мм осадков, то есть сразу четвертая часть от месячной нормы.

«После полудня в небе вырастут мощные шапки дождевых облаков высотой до 12 км, переходя в грозовое состояние, прошумят интенсивные ливни с общим количеством осадков до 19–21 см, что составляет 25% от всей месячной нормы», — цитирует его ТАСС.

При этом на сегодняшний день, отметил Тишковец, с начала июля в Москве уже выпало 94 мм осадков, а это 112% от месячной нормы.

Также в среду в столице местами ожидается град диаметром до 1–3 см и шквалистое усиление ветра до штормовых значений, добавил синоптик. Температура в столице составит около +25…+27 градусов, по области — +24…+29.

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Ранее, 24 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал восстановление летней погоды в Москве уже со среды, 25 июля. При этом он подчеркнул, что в течение всей недели в регионе будут кратковременные дожди. По его словам, это нормально, так как июль является самым дождливым месяцем.

До этого, 19 июля, Тишковец в своем Telegram-канале отмечал, что последние дни июля в Москве будут теплыми, а в начале августа ожидается 30-градусная жара. Синоптик также рассказал, что погода в августе будет нестабильна, а средняя температура воздуха в Центральной России на 2 градуса превысит норму.

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