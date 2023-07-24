Вильфанд спрогнозировал восстановление летней погоды в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 24 июля сообщил, что о грядущем потеплении в Москве и Московской области.

Он отметил, что понедельник, 24 июля, станет самым прохладным днем недели. Воздух прогреется до +18…+20 градусов, что на 4 градуса ниже нормы.

«Во вторник начнет меняться циркуляция. Днем будет уже 23–24 градуса, а в среду придет настоящее лето. Ночью ожидается до 16–18 градусов, днем — до 24–25 градусов, по области — до 27 градусов. Четверг станет самым теплым днем — будет до плюс 26–31 градуса», — приводит его слова ТАСС.

При этом метеоролог указал, что в пятницу, 28 июля, начнется небольшое понижение температуру, ожидается +25, а в выходные температура опустится до 22–23 градусов.

Вильфанд подчеркнул, что в течении всей недели в регионе будут кратковременные дожди. По его словам, это нормально, так как июль является самым дождливым месяцем.

Ранее, 20 июля, Вильфанд призвал москвичей не ждать резкого потепления в ближайшие дни. Он уточнил, что температура воздуха в Москве будет чуть ниже климатической нормы.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что последние дни месяца в столице будут теплыми, а в начале августа ожидается 30-градусная жара. Синоптик добавил, что погода в августе будет нестабильна, а средняя температура воздуха в Центральной России на 2 градуса превысит норму.

Научный руководитель Гидрометцентра России в разговоре с корреспондентом «Известий» отметил, что лето — это наиболее дождливое время года, поэтому удивляться продолжающимся дождям не стоит.