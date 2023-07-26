Послы ЕС согласовали ужесточение санкций против Белоруссии

Комитет постоянных представителей при Евросоюзе (Coreper) согласовали ужесточение антибелорусских санкций. Об этом 26 июля сообщило в Twitter испанское председательство в Совете ЕС.



«Сегодня послы ЕС договорились о принятии ограничительных мер ввиду ситуации в Белоруссии и причастности Белоруссии к российской агрессии против Украины», — сказано в сообщении.



Испанское председательство также отметило, что меры включают в санкционные списки физических и юридических лиц.



Имена тех, против кого планируется ввести санкции, не приводятся. Вместе с тем дипломатический источник в Брюсселе заявил ТАСС, что послы стран ЕС не смогли внести ограничения на белорусские удобрения.

В июне президент США Джо Байден продлил на год действие санкций в отношении представителей руководства Белоруссии.



17 января госдеп США ввел визовые ограничения против 25 граждан Белоруссии. Санкции были введены в отношении членов национального собрания республики за их роль в принятии закона, который разрешает смертную казнь для лиц, осужденных за покушение на террористические акты.



До этого, 19 декабря 2022 года, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США могут ввести новые санкции против Белоруссии, если правительство страны продолжит укреплять сотрудничество с Россией.