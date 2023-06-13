США продлили режим санкций против властей Белоруссии
Президент США Джо Байден продлил на год действие санкций в отношении представителей руководства Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома в понедельник, 12 июня.
Байден подписал документ и направил уведомление конгрессу США.
«Действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц <...> продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — говорится в публикации.
17 января Госдеп США ввел визовые ограничения против 25 граждан Белоруссии. Санкции были введены в отношении членов национального собрания республики за их роль в принятии закона, который разрешает смертную казнь для лиц, осужденных за покушение на террористические акты.
31 января президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления в столице Зимбабве Хараре на церемонии передачи белорусской техники местным аграриям поблагодарил Запад за санкции. Он подчеркнул, что в другом случае на поле стояли бы американские и немецкие тракторы, а не белорусские.
До этого, 19 декабря, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США могут ввести новые санкции против Белоруссии, если правительство страны продолжит укреплять сотрудничество с Россией.