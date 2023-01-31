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Лукашенко поблагодарил страны Запада за санкции

Лукашенко заявил, что благодарен США и всему западному миру за санкции против Белоруссии
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления в столице Зимбабве Хараре на церемонии передачи белорусской техники местным аграриям поблагодарил Запад за санкции. Об этом 31 января сообщает БЕЛТА.

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«Хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции», — сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что в другом случае на поле стояли бы американские и немецкие тракторы, а не белорусские.

Также во вторник Лукашенко подарил трактор коллеге Эммерсону Мнангагве. В ответ Мнангагва преподнес белорусскому президенту чучело льва.

Лидер Белоруссии прибыл с государственным визитом в Зимбабве накануне. Политика встретил президент африканского государства, а члены приветственной делегации исполнили для него национальные танцы.

Стороны уже подписали пакет документов, в частности, соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству.

В октябре 2022 года Лукашенко заявил, что экономика страны выдержала санкционный напор западных стран. Он подчеркнул, что под давлением страна проработала год.

В том же месяце он отметил, что нишу ушедших белорусского рынков иностранных брендов одежды и обуви может занять «Беллегпром». Росту работы легкой промышленности помех нет, концерн стал монополистом, так как у него отсутствует конкуренция, добавил Лукашенко.

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