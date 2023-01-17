Госдеп ввел визовые ограничения в отношении 25 граждан Белоруссии

Государственный департамент США вел визовые ограничения в отношении 25 граждан Белоруссии в связи с нарушением прав человека. Об этом 17 января заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы не будем стоять в стороне, поскольку режим президента Белоруссии Александра Лукашенко продолжает преследовать и репрессировать мирных демонстрантов, демократическую оппозицию, журналистов, профсоюзных активистов, активистов, правозащитников и обычных белорусов», — говорится в его заявлении на сайте Госдепа.

По словам Блинкена, санкции введены в отношении членов национального собрания Белоруссии за их роль в принятии закона, который разрешает смертную казнь для лиц, осужденных за покушение на террористические акты.

Поименный список депутатов, на которых наложены санкции, не указывается. Всего Госдеп ввел ограничения в отношении 322 граждан Белоруссии после президентских выборов 2020 года.

Ранее, 19 декабря 2022 года, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США могут ввести новые санкции в отношении Белоруссии, если власти республики продолжат укреплять сотрудничество с РФ в контексте украинского конфликта.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Белоруссия остается для России союзником номер один и ни одна из сторон никого не принуждает к интеграции, все действуют исходя из своих интересов. По его словам, обвинения в том, что Москва оказывает давление на Минск ради поддержки специальной военной операции (СВО), безосновательны.