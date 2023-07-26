Аналитик Игорь Юшков рассказал о поставках газа из США в Европу

Аналитик Игорь Юшков рассказал о поставках газа из США в Европу

2023-07-26 14:23:49

2023-07-26 14:23:49

2023-07-26 14:23:49

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